Senzacija Jadrana: Leteće lignje

Stigli su nam mali, leteći lignjuni iz zapadnog Sredozemlja, koji zahvaljujući gotovo neprimjetnim kožicama između krakova, mogu letjeti i 30 metara iznad površine mora

<p>Doletjele su nam sa zapadnog Mediterana, bježe od korone, znaju da je kod nas ovdje more bolje!, šali se <strong>Rino Stanić </strong>(44), rukovoditelj uzgoja tune u Sardini d.o.o. na Braču, koji je u ulovu sitne rive za prehranu tuna prije par dana uočio - leteće lignjune.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bebe lignje u Puli</strong></p><p>Kako ovaj biolog svakodnevno pregledava ulov koji će tune jesti, odmah je, kaže, vidio da je šest 'bokunića' nešto novo, neobično za Jadran. Stigli su nam mali, leteći lignjuni iz zapadnog Sredozemlja, koji zahvaljujući gotovo neprimjetnim kožicama između krakova, mogu letjeti i 30 metara iznad površine mora. Tako bježe tunama, da ne postanu njihova hrana, ali čim narastu, pa dosegnu i do sedam, osam kilograma, zbog težine više ne mogu u zrak.</p><p>- Ulov je bio sjeverozapadno od hridi Lukavci u Korčulanskom kanalu. Ulovila ga je posada plivarice M/B Davorin. Ukupno sam pronašao šest komada, dužina plašta kod najvećeg primjerka iznosi 11,7 cm. Hrvatski naziv za ovu vrstu je lignjavac. Nisam siguran jesu li kod nas uopće zabilježeni nalazi ovako malih primjeraka lignjavaca. U svakom slučaju, globalno zatopljenje uzima maha, objavio je Stanić zajedno s fotografijama na Facebook stranici Jadranske malokološke grupe. Nekako u isto vrijeme, letače je u akciji vidio i<strong> Pero Ugarković</strong>, urednik stranice Podvodni.hr i suradnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.</p><p>- Nažalost, nemoguće ih je bilo snimiti u letu, on jako kratko traje. Uočio sam ih iz brodice prije četiri dana kod Biševa, a otad čujem i od ribara da ih viđaju. Radi li se o još jednom novom fenomenu u Jadranu ili ne, ne znam, ali vjerujem da bi se često pisalo o tome jer vidjeti lignje kako lete je vrlo neobično, kaže Ugarković. U 150 godina, otkad se vodi evidencija, mali letači nisu službeno zabilježeni. Vidio ih je prvi put, dodaje, a cijeli je život na moru. U Jadranu su par puta primijećeni veliki primjerci, neletači. Dok su mali, peraje im služe za jedrenje po zraku, a za sam let je, baš kao kod vjeverica, zaslužna kožica, koju obična lignja ni lignjun nemaju. Kakvog je pak okusa, Stanić nam je obećao javiti naknadno, kad prođe večera. Ne sumnja, kaže, da će i ovi letači biti jako fini, bilo s gradela ili iz pećnice. </p><p> </p>