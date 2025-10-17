SENZACIONALNO! Spiderman je zapravo vatrogasac iz Velike Gorice: 'Dječji osmijeh je sve'

Maximilian Bindernagel Vujnović (30) u vatrogastvo se zaljubio po uzoru na svog očuha koji je tamo bio voditelj odjeljenja. Majka je cijeli život pomagala sa akcijama po domovima za nezbrinutu djecu.

Ne čudi, stoga, što je i on krenuo putem dobrote, pomaganja i humanosti.

- Zbog majke sam iz prve ruke vidio koliko je nekima jednostavno teže u životu, a puno im znači i malo veselja. Znao sam da moram raditi nešto humano, a iskreno, nikad se nisam mogao zamisliti u uredu osam sati. Volim pokret, adrenalin i izazove. Imam i par solo padobranskih skokova, pa je logično bilo da završim u poslu gdje su visine, brzina i pomaganje svakodnevica - rekao je Maximilian.

Rođen je u Njemačkoj, a u Veliku Goricu se preselio s majkom kad je imao deset godina.

- Tada nisam znao ni riječi hrvatskog, bio sam "onaj mali švabo” iz razreda koji šuti i crta superjunake u bilježnicu. Upravo su mi stripovi i igrice značili puno, a Spiderman mi je uvijek bio najdraži, običan klinac, bez milijuna na računu, koji koristi samo ono što ima da pomogne drugima. Samo čovjek koji skače s krova na krov. I, evo me, 20 godina kasnije, doslovno to i radim - rekao je Maximilian.

Danas je profesionalni vatrogasac i voditelj vatrogasne grupe u JVP Velika Gorica, a uz to ima i obrt za animaciju djece i organizaciju događanja.

- Doslovno se spustim s krova kuće ili zgrade, iznenadim klince, malo visim naopačke, popričamo o mojim ostalim superherojskim prijateljima i fotkamo se. Cilj je uvijek isti - izmamiti osmijeh.

Velikogorički spiderman Maksimilian Bindernagel Vujnović | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kad vidiš iskrenu sreću djeteta, zaboraviš na sve - kaže ovaj vatrogasac i animator i dodaje da iza maske uvijek ima osmijeh.

Dodaje kako je morao odbiti puno komada torti da ne bi slučajno mali dio maske skinuo i razotkrio se. Važno mu je, kaže, da djeca vjeruju da je ispod maske doista pravi superheroj. A u moru svih zabava i događaja na koje je bio pozvan, izdvaja kao najdraži humanitarku na Europskom Judo Turniru s djecom s teškoćama u razvoju.

- Dao sam jednom klincu da pokaže judo bacanje na meni, a onda je to bilo fora i ostalima i naravno da nisam mogao odbiti nikoga od njih. Samo su se redali i bacali me. Leđa su me ubijala tjedan dana, ali sam tog dana dobio najjače zagrljaje u životu. Jedna majka me kontaktirala za svog petogodišnjeg sina koji je imao već hrpu operacija na srcu. Htjela je da ga razveselim pa sam ga dočekao na njegovom krovu. Imamo sad već dvije godine običaj da obavezno Spidey navrati kad malenog čeka novi zahvat u bolnici. Kako da čovjek onda ne nastavi to raditi - iskreno će Maximilian. Uz svu svoju požrtvovnost i predanost vatrogastvu i animaciji, Maximilian još i studira Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica. Aktivno se bavi bicikliranjem i penjanjem. Zadnjih par godina vodi i GeekCon, geek-kulturnu konvenciju u suradnji s Gradom Velika Gorica.

Velikogorički spiderman Maksimilian Bindernagel Vujnović | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- To mi je projekt iz srca jer okuplja geekove, gamere, cosplayere, znatiželjne klince i njihove roditelje, a imamo i planove za održat konvencije u Zadru i Srbiji - kaže nam.

Teško je uopće zamisliti kako stigne sve uskladiti pa ga tražimo da nam oda i tu malu tajnu.

- Kao i pravom Spideyu, teško je izbalansirati sve, ali eto, ako funkcionira u stripu, valjda može i ovako, tješim se. Zahvalan sam svojoj postrojbi što mi izlaze u susret kad imam humanitarne akcije, nastupe ili konvencije i što su prihvatili “malog švabu” i dali mu priliku da raste. Zahvalan sam i mojoj Mary Jane - što ima strpljenja za sve moje trčanje, penjanje i kasne dolaske doma - otkrio je Max punu podršku koju ima u svom okruženju. A birati između vatrogastva i animacije nikad ne bi mogao. Zaljubljen je u oba posla. Dječji mu osmjesi pune baterije, a u vatrogastvu je pronašao novu obitelj.

Velikogorički spiderman Maksimilian Bindernagel Vujnović | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Vatrogastvo je dosta specifično. Ima svoje stresove, ali i rađa ogromnu povezanost. Kada sam jednom rekao da moram renovirati kupaonicu, trojica kolega su se odmah ponudila da dođu pomoći. Na kraju su svi došli zbog nekih humanih razloga tako da jako motivira bit okružen s takvim ljudima - kaže požrtvovni vatrogasac. Ističe kako su mu oba posla, zapravo, povezana i nadopunjuju se.

- Osim što mi je vatrogastvo unijelo još akcije u životnu rutinu, pomoglo mi je i u Spidey nastupima, naučilo me sigurnosti, smirenosti, ali i dobrom humoru. Već tradicionalno, svake godine na Danu otvorenih vrata naše postrojbe, radim nastup za djecu, skačem sa zgrade dok sam zavezan za vatrogasnu autoljestvu u odijelu Spidermana i onda se s njima slikam dok visim naopačke. Trudim se svakom djetetu posvetiti trenutak jer želim da imaju uspomenu kakvu bih ja bio volio imati kada sam bio njihovih godina - iskreno će Spiderman.

Velikogorički spiderman Maksimilian Bindernagel Vujnović | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Dodaje da su ga ljudi odlično prihvatili i imaju komentare pune podrške na društvenim mrežama poput - “hvala što širiš dobro”. To mu, kaže, najviše znači. Zbog svega je odlučio napraviti malu akciju 19.10. kod Hendrixovog mosta, izvesti par svojih vratolomija i razveseliti prolaznike te se svima zahvaliti.

- Neće biti vatrometa ni dron showa, sve je to spontano i simbolično. Ali ako svatko ode kući s osmijehom i jednom dobrom fotkom sa Spideyem, bit ću prezadovoljan - rekao je Maximilian. Za upite oko nastupa svatko mu se može javiti preko Instagrama: @spider_maxb.