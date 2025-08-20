Sergej Lavrov: 'Spremni smo s Ukrajinom razgovarati o političkim aspektima dogovora'

Rusija je spremna pregovarati u bilo kojem formatu te podići razinu delegacija na tim razgovorima, dodao je. No ruski šef diplomacije ponovio je da bilo kakav susret između ruskog i ukrajinskog čelnika mora biti kulminacija pregovora te se on mora detaljno pripremiti.

Razgovori o sigurnosnim pitanjima bez sudjelovanja Moskve ne vode nikamo, upozorio je Lavrov dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump ugostio ukrajinskog predsjednika i europske čelnike na razgovorima o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu koja bi mogla pomoći u okončanju rata..

„Ne možemo se složiti s činjenicom da se sada predlaže rješavanje pitanja sigurnosti, kolektivne sigurnosti, bez Rusije. To neće funkcionirati”, kazao je ministar, prozvavši to „utopijom”.