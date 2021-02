Motiv, pitanje motiva će se pokazati ključno. Tako je to u svim slučajevima pa i u onom Filipa Zavadlava, nepravomoćno osuđenog trostrukog ubojice.

Zanimljivo je međutim kako je izostanak motiva u kratkom obrazloženju presude sutkinje Višnje Strinić (vrijedi napomenuti kako je u sudskom vijeću 'desna ruka' sutkinje Strinić bio Neven Cambi, dugogodišnji sudac splitskog Županijskog suda koji je prošao sve faze u karijeri, od istrage preko Uskočkih predmeta i drugog stupnja do člana DSV-a) dvije strane vide na različite načine...

Zavadlav je naime dobio jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora za 'obična' ubojstva, iako je tužiteljstvo tražilo maksimalnih 50 godina za teška ubojstva 'iz bezobzirne osvete. U obrazloženju presude, nakon što je sud intervenirao u optužnicu i izbacio navodno zlostavljanje trojice žrtava nad obitelji Zavadlav, zbog narkomanskog duga Filipova brata Stanislava, a što je onda izazvalo okrivljenog na osvetu, nije ponuđen alternativni motiv.

- Postavlja se pitanje zašto, što se krilo u njegovoj glavi. Taj izostanak motiva me ponovno uvjerava da nije bio ubrojiv. Ne samo da je bitno smanjeno ubrojiv, nego da nije bio ubrojiv, da je 'pukao' - kazao nam je odvjetnik Branko Šerić, najavljujući očekivanu žalbu.

O detaljima će odlučiti nakon što dobije presudu u pisanoj formi, u cijelosti, no već sad je jasno da će argumentacija, slično kao i tijekom postupka, ići u dva smjera. Manjak motiva za ovakav zločin i nerazumno ponašanje Filipa Zavadlava traži detaljan pristup u analizi njegova psihičkog zdravlja.

Zbog toga je odvjetnik Šerić još tijekom suđenja tražio novo vještačenje, nije bio zadovoljan stavom liječnika s Vrapča. A to psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje obavili su stručnjaci te utvrdili kako Filip Zavadlav nije bio neubrojiv u subotu 11. siječnja prošle godine dok je iz Kalašnjikova ubijao Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Paića. Točnije, bio je smanjeno ubrojiv. Promatrali su ga svakodnevno gotovo dva mjeseca i nisu pronašli elemente nekakvih posebno teških zdravstvenih smetnji - njegovo ponašanje tijekom suđenja, posebno u petak kada je iznosio svoju obranu, nije dalo naslutiti mentalno zdravu osobu.

No, stručnjaci su kazali svoje (sutkinja je u obrazloženju posebno pohvalila vještake s Vrapča kao profesionalne) te se može dodati samo kako smo bili svjedoci u pravosuđu da se i za puno 'manje' stvari, za blaža kaznena djela s nižom sankcijom, provodilo drugo pa i treće, tzv supervještvo.

Što nas dovodi do pitanja o visini sankcije za, kakvo je trenutno stanje, smanjeno ubrojivog okrivljenog. Koji je dobio maksimalnu jedinstvenu kaznu za trostruko 'obično' ubojstvo. Odvjetnik Šerić najavio je žalbu i u tom pravcu, smatra kako je bilo prostora za ublažavanje sankcije no sve će detaljno elaborirati u žalbi, kad do tog koraka dođe...

Zanimljivo, na tužiteljstvu su prilično zadovoljni visinom sankcije. I oni će se žaliti jer ne žele izostaviti bezobzirnu osvetu iz činjeničnog opisa. Da je taj dio ostao u presudi, uz istu izrečenu kaznu od 40 godina, vjerojatno se ne bi žalili na presudu, doznajemo neslužbeno. Uvjereni su ipak kako će presuda 'pasti' na Vrhovnom sudu zbog - motiva. Odnosno, njegovog nedostatka. Jer ako nije osveta, zašto je pobio te ljude, argument je tužiteljstva na kojem odmahuju rukom na teoriju o mogućoj neubrojivosti Filipa Zavadlava...