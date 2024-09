Šerif Bulj zabranio izložbu koju financira Srpsko narodno vijeće: 'Dok sam ja tu, toga neće biti!'

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, službenim je priopćenjem otkazao izložbu Inie Herenčić - 'Susret na tromedi', koju je trebala organizirati Galerija Sikirica uz financijsku pomoć Srpskog narodnog vijeća.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti.

"Naime, veliki sam protivnik zabrana, ali u prostorima i ustanovama kojima upravlja Grad Sinj moram voditi računa o osjećajima građana koji su me izabrali. Kao izabrani gradonačelnik i saborski zastupnik, moram voditi računa o poštivanju temelja na kojima je uspostavljena moderna hrvatska država, a tu prvenstveno mislim na Domovinski rat.

Srpsko narodno vijeće, koje je jedan od donatora izložbe čije je održavanje planirano za 4. rujna 2024. godine, izdaje tjednik Novosti, koji iz tjedna u tjedan pljuje po hrvatskim braniteljima i hrvatskoj državi, dok Savjetom tog istog Srpskog narodnog vijeća predsjedava notorni Dejan Jović, koji se složio na društvenim mrežama s izjavom Pere Kvesića da je Hrvatska ne samo propali projekt, nego da je i sama zamisao stvaranja Hrvatske bila “retardirana i nakaradna”.

Osim toga, predsjednik Srpskog narodnog vijeća “čuvao je leda” početniku i diktatoru Aleksandru Vučiću u Bačkoj Palanci, dok je on Hrvatsku zbog oslobodilačke operacije Oluja usporedio s nacističkom Njemačkom. Ako Andrej Plenković i HDZ mogu podržavati Pupovca, koji ne dijeli isti stav kao i moderna hrvatska država o karakteru Oluje, to ne znači da je to normalno i da ćemo mi ostali nacionalno svjesni i odgovorni političari i dužnosnici to tolerirati i na to šutjeti.



Neka SNV organizira izložbe i manifestacije gdje god hoće, pa i u slobodnom Sinju, u kojem ni u vrijeme korone nije bilo zabrana, ali u prostorijama i institucijama Grada Sinja, dok sam ja gradonačelnik i dok imam povjerenje građana, neće!"