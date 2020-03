Serija ubojstava u karanteni: I dvoje djece je pronađeno mrtvo

Prije malo više od tjedan dana u Velikoj Britaniji uvedena je karantena i od tada je devetero Britanaca nastradalo u višestrukim ubojstvima.

Medicinska sestra Victoria Woodhall (31), majka troje djece, izbodena je do smrti na ulici u Barnselyju u južnom Yorkshireu.

Susjedi su začuli njene vriskove pa su apelirali za pomoć na društvenim medijima kako bi pronašli čovjeka koji je to učinio.

Gospođa Woodhall ubijena je, tvrde, pred ljudima na ulici. Policija je uhitila njezinog bivšeg muža Craig Woodhall (40). Njihova djeca, na sreću, nisu ozlijeđena.

The THIRD murder of a woman over the weekend by their partner: Victoria Woodhall, an NHS nurse was stabbed outside her home. Police have arrested her ex-soldier husband #HerNameWasVictoriaWoodhall #MaleViolence @K_IngalaSmith @Dontlookback198 @JeanHatchet https://t.co/t80BKuoInb