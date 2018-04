Šešelj i njegovi radikali ništa ne rade bez blagoslova Vučića?

Beograd. Dan nakon što je Vojislav Šešelj izazvao veliki diplomatski skandal. Šešelj je, podsjetimo, gazio je hrvatsku zastavu ispred Narodne skupštine i psovao hrvatsku delegaciju nakon čega je Gordan Jandroković odlučio otići iz Beograda i prekinuti službeni posjet.

Atmosfera se naelektrizirala. Svi vodeći srpski mediji imaju Šešeljev ispad na naslovnicama, samo ga različito interpretiraju, ovisno koliko su priklonjeni vlasti. Sinoć smo razgovarali sa kolegama iz Beograda i čuli smo zanimljivu tezu da Šešelj i njegova radikalna stranka i nisu toliko jaki i da ništa ne rade na svoju ruku, već se navodno uvijek konzultiraju sa nekim od 'naprednjaka', odnosno s nekim iz Srpske narodne stranke na čijem je čelu srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Podsjetimo, Vučić je osudio incident i sve što je Šešelj napravio, ali je sve to zapravo relativizirao. Vučić je rekao da on nije bježao iz Hrvatske kada se palila hrvatska zastava, iako je to bilo na Trgu bana Jelačića, a ne u Saboru, da je njega proganjao Miro Bulj, ali da se on nije bojao. Vučić je jako malo pričao oko Šešeljevog incidenta, a onda je nastavio pričati o tome kako je u biti Srbija dobra, a Hrvati baš i nisu. To jasno pokazuje neki smjer vladajućih u Srbiji da oni ne žele potpuno osuditi Šešeljev incident.

Tako 'Danas', koji je nezavisni medij i nije pod kontrolom vlasti, ima intervju sa srpskom zastupnicom Aleksandrom Jerkov koja je tražila da se Šešelja izbaci iz Skupštine jer je on osuđeni ratni zločinac i po zakonu ne bi smio biti u Skupštini. Ona kaže da Šešeljevi radikali sve rade uz blagoslov 'narodnjaka'. Jerkov u intervjuu navodi da je najveća zabluda kako je ovo bio usamljeni izlet Šešelja i njegove stranke.

- Iz svega proizlazi da je ovo zajednički pothvat SRS-a i SNS-a. I sve što poslanici radikala rade, čine to uz odobravanje Vučićevog SNS-a - navodi Jerkov.

'Politika' također donosi na naslovnici incident, te navode da je Šešelj nanio štetu Beogradu. Diplomatski skandal spominje se i na naslovnici 'Kurira', kao i na naslovnici 'Večernjih novosti', koje prenose Vučićevu izjavu: 'Osuđujemo Šešelja, a što ćemo sa Budakom?'. Također, spominju kako je lider radikala 'jučer gazio šahovnicu, za razliku od 2015. godine kada ju je palio'.

'Srpski Telegraf' isto tako je incident okarakterizirao kao skandal.

No, zanimljivo da 'Informer', tabloid koji je prema svim dostupnim informacijama, pod direktnom kontrolom vlasti i Srpske narodne stranke Aleksandra Vučića nemaju incident na naslovnici novina, pa čak ni u novinama, osim nekih izjava.

Dakle, za njih ovaj diplomatski skandal nije važan. I to dovoljno govori o stavu vlasti u Srbiji...