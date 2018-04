'Šešelja su silovali u zatvoru u Zenici, a zvali su ga balerina'

Vojislav Šešelj, čelnik srpskih radikala, osuđen je na 10 godina zatvora, ali kaznu je već odslužio jer mu je u nju uračunato vrijeme provedeno u haaškom zatvoru. Odgovoran je za progon i deportacije vojvođanskih Hrvata držanjem huškačkog govora u Hrtkovcima 6. svibnja 1992., objavio je u srijedu nasljednik Haškog suda, tzv. Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT) u pravomoćnoj presudi Šešelju.

Presuda je jučer izrečena po žalbi haškog tužiteljstva na prvostupanjsku presudu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) kojom je 31. ožujka 2016. oslobođen odgovornosti za progon i druge zločine počinjene na području Hrvatski, BiH i protiv vojvođanskih Hrvata početkom 1990-ih.

Služio kaznu u KPD Zenica

Novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michael Martens prije nekog vremena usudio se postaviti Vojislavu Šešelju pitanje koje mu se već dugi niz godina nitko nije usudio postaviti. Pitao ga je odakle mu nadimak "Balerina" koji su mu nadjenuli dok je u 1980-ima gulio osmogodišnju zatvorsku kaznu u KPD Zenica.

Bivši Šešeljev politički suradnik Dragomir Olujić novinaru je savjetovao da mu to pitanje ne postavlja jer ga je Šešelj, navodno, dobio zato što su ga tijekom robijanja opetovano silovali. Čuvši pitanje, Šešelj je ostao potpuno miran. "Komunisti ostaju komunisti. Oni su tu priču lansirali kako bi me diskreditirali, ali to uopće nije istina...

U zatvoru su me samo jednom pretukli čuvari, osmog dana štrajka glađu, a ja im nisam pružao nikakav otpor", odgovorio je Šešelj. Činjenica je u svakom slučaju da Šešelj pitanje nikada nije volio jer, kako je napisao novinar, on potječe iz nasilničkog patrijarhalnog miljea koji seksualno zlostavlja, ali njih, jasno, nikada seksualno ne zlostavljaju. Olujić ne tvrdi da je priča o silovanju zasigurno istina, ali zna da su ga u zatvoru doista tako zvali, kao i to da je Šešelj iz zatvora izišao kao sasvim drugačiji čovjek.

U zatvoru je završio 1984. kao energični mladi komunistički intelektualac, a izišao je kao nasilni najradikalniji srpski nacionalist 1990-ih koji je odjednom stao mrziti Hrvate i Muslimane rijetko zabilježenom žestinom. Njemački dnevnik podsjetio je da je Šešelj rođen 1954. u Sarajevu, da je bio najmlađi doktor prava u bivšoj Jugoslaviji i da je bio docent na katedri za političke znanosti na Sveučilištu u Sarajevu, piše Express.

'Drašković je ovisan o kokainu'

Šešelj danas tvrdi da u zatvoru nije završio zbog protudržavnih aktivnosti, nego zato što je, kako tvrdi, raskrinkao znanstveni rad izvjesnog visokog državnog funkcionera kao plagijat. List podsjeća i na iz današnje perspektive nevjerojatnu ironiju da ga je iz zatvora na sve načine pokušavao iščupati Amnesty International, da su čak 1984. u Beograd putovali istaknuti članovi njemačkih Zelenih Petra Kelly i Gert Bastian kako bi vlastima predali peticiju 130 najeminentnijih zapadnih intelektualaca da se Šešelja pusti iz zatvora. U roku od jednog dana izbacili su ih iz zemlje, a tada nikome nije bilo na kraj pameti u što će se Šešelj pretvoriti u zatvoru.

Zanimljivost u vezi Šešelja je i to da ga je po izlasku iz zatvora 1989., očito na uvjetnu slobodu, Vuk Drašković podučavao abecedi vjerskog života; kako da se prekriži i slično. Osnovali su stranku Srpska narodna obnova, ali su se ubrzo politički sukobili. Šešelj je u svom stilu za Draškovića stao tvrditi da je ovisan o kokainu, a ovaj je koristio svaku priliku da ga s televizije ubode kako je Šešelj Hrvat. Jer Šešelj u ogromnoj većini slučajeva doista jest hrvatsko prezime.

Šešelj je u intervjuu za Frankfurter Allgemeine Zeitung rekao i to da je bolovao od raka debelog crijeva, ali da se izliječio. Rekao je i to da su mu vremenom otkrili metastaze u jetri, ali da ga ni to ne brine ni najmanje jer su metastaze prestale rasti; jedna je duga pola centimetra, druga devet milimetara.