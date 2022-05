Šešeljev šegrt Vučić opet lupeta, priča o Glini, a ovako je huškao '95.: 'Banija neće biti Hrvatska'

Ponosan sam na sve što sam, ne mogu reći na sve, ali to o čemu oni govore, tu nema ništa sporno. Oni su poubijali Srbe koji su tamo živjeli, a ne Srbi njih. Da podsjetim, izgleda da ste se zaboravili što je bilo 1995. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. Nisu Srbi protjerali Hrvate iz Gline, nego obrnuto. Tako da izgleda da moji poticaji nisu bili uspješni, nisu vrijedili. Ali to vam je tako kada nemate politiku i kada mislite da ratne zločine možete činiti i ubijati ljude.

Izjavio je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na najave o podizanju optužnice protiv njega kao odgovor na optužnice protiv četiri hrvatska generala podignute u Srbiji.

Naime, srbijansko Tužiteljstvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četiri visoka časnika Hrvatske vojske zbog navodnog ratnog zločina. Optužuju ih da su u akciji Oluja 7. i 8. kolovoza 1995. godine naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada.

- Nisam nikada ubio nikoga i na to sam ponosan - poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje boji li se optužnice zbog njegovog govora u Glini kao eventualnog odgovora Hrvatske na optužnice protiv četiri hrvatska generala u Srbiji.

Iako Vučić sad glumi mirotvorca oko Oluje, zaboravio je kako je, Šešeljev potrčko 1995. huškao u Glini. Prije 26 godina, nekoliko mjeseci prije genocida u Srebrenici te operacije Oluja, Vučić se ukazao u okupiranoj Glini i jasno pozivao ljude na oružje kako bi živjeli u 'Velikoj Srbiji'.

- Vi se, braćo, ne borite za ništa što nije vaše, nego da sačuvate ono što je oduvijek bilo srpsko i to mora ostati srpsko. Prije četiri godine na dnevnicima je svaku večer bilo po pola sata o onome što se dešava u Srpskoj Krajini, na Baniji, Kordunu u Lici... Što sada ima na televiziji? Kakvo je vrijeme u Krajini? Eto što njih zanima. Kao da je to u inozemstvu, kao da je u Hrvatskoj? E, neće moći. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića ne znaju u kakvoj će državi živjeti sutradan. Nitko više ne zna ni u ovoj sali ne zna za koju se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li to biti beogradski pašaluk ili neka avnojska Jugoslavija. Kakva će to država biti, ako srpski radikali pobjede i poraze predsjednika Srbije! Vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja više neće biti - govorio je Vučić nekoliko mjeseci prije Oluje.

