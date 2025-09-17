Obavijesti

News

Komentari 10
PREŠUĆENE SUDBINE PLUS+

Šest priča o braniteljima u filmu 'Preživjeti mir': Ne želimo do smrti biti zatočeni u prošlosti

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 11 min
Šest priča o braniteljima u filmu 'Preživjeti mir': Ne želimo do smrti biti zatočeni u prošlosti
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Novi Express donosi šest nevjerojatnih priča o braniteljima čiji životi nisu zapeli u ratu, koji se ratom ne hrane, koji se u miru ne osjećaju nebitnima i nevažnima pa žele ratovati i dalje s imaginarnim neprijateljima

Baš u trenutku kad se dio branitelja diže protiv umjetnosti, kraju se, posve slučajno, privodi dugometražni dokumentarni film "Preživjeti mir" redatelja, scenarista i indie producenta Anđela Jurkasa, koji donosi šest nevjerojatnih priča o braniteljima čiji životi nisu zapeli u ratu, koji se ratom ne hrane, koji se u miru ne osjećaju nebitnima i nevažnima pa žele ratovati i dalje s imaginarnim neprijateljima. Ovi netipični branitelji žive u miru, posvećeni svom radu, napredovanju, hobijima, društvenom angažmanu u lokalnoj zajednici. Oni su Krešimir Končevski Kreš, Robert Međurečan, dr. sc. Ljiljana Zmijanović, Tihomir Trešćec, Robert Rodman i Krešo Vujčić Vule.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025