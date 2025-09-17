Novi Express donosi šest nevjerojatnih priča o braniteljima čiji životi nisu zapeli u ratu, koji se ratom ne hrane, koji se u miru ne osjećaju nebitnima i nevažnima pa žele ratovati i dalje s imaginarnim neprijateljima
PREŠUĆENE SUDBINE PLUS+
Šest priča o braniteljima u filmu 'Preživjeti mir': Ne želimo do smrti biti zatočeni u prošlosti
Čitanje članka: 11 min
Baš u trenutku kad se dio branitelja diže protiv umjetnosti, kraju se, posve slučajno, privodi dugometražni dokumentarni film "Preživjeti mir" redatelja, scenarista i indie producenta Anđela Jurkasa, koji donosi šest nevjerojatnih priča o braniteljima čiji životi nisu zapeli u ratu, koji se ratom ne hrane, koji se u miru ne osjećaju nebitnima i nevažnima pa žele ratovati i dalje s imaginarnim neprijateljima. Ovi netipični branitelji žive u miru, posvećeni svom radu, napredovanju, hobijima, društvenom angažmanu u lokalnoj zajednici. Oni su Krešimir Končevski Kreš, Robert Međurečan, dr. sc. Ljiljana Zmijanović, Tihomir Trešćec, Robert Rodman i Krešo Vujčić Vule.
