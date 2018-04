Šesti dan potrage za Mateom: 'Imamo neke nove informacije'

Raspolažemo određenim informacijama koje provjeravamo putem razgovora s ljudima i izuzimanjem snimki video nadzora s mjesta za koje smatramo da bi mogla dati neki rezultat. Aktivno radimo na potrazi već šest dan, kazali su iz šibenske policije za portal Šibenski.IN.

Poznato je to da je Matea rekla da nema prvi sat, no nije se u školi uopće pojavila u petak. Roditelji su to saznali obzirom da je Matein djed domar u školi. Jedan od poznanika obitelji izjavio je kako je vidio Mateu da ulazi u bijeli automobil ispred zgrade na Baldekinu u kojoj obitelj živi.

No, majka ističe da je Matea prije nestanka izvadila karticu iz svog mobitela i ostavila ju kod kuće kako bi bila nedostupna na taj broj, piše Šibenik.in.

Matea je visoka oko 160 centimetara, srednje je tjelesne građe, duge ravne kestenjaste kose, a u trenutku kad je otišla iz stana bila je odjevena u majicu tirkizne boje, plave traper hlače izrezane s prednje strane ispod kojih je imala crne tajice. Nosila je zlatno-crne Skechers tenisice te je sa sobom imala crni ruksak marke Adidas.