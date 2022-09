Influencerica Uki Q objavila strašne snimke: 'Sestru i bebu je suprug tukao skoro do smrti'

Balkanska influencerica Una Kablar na Instagramu je podijelila stravične prizore obiteljskog nasilja, tvrdi da je njenu sestru pretukao suprug.

- Suprug moje sestre je večeras pretukao moju Saru skoro do smrti. Uzeo joj je glavu i udarao njome o pločice, stiskao je za vrat u pokušaju da je udavi, a nakon toga udarao šakama iz sve snage. Pritiskao je bebu staru 2 mjeseca i napravio joj modrice, uz prijetnje da će joj oduzeti skrbništvo ako se razvede od njega - započela je Una objavu.

- Nakon što ju je večeras unakazio, dovezao ju je u Vojnomedicinsku akademiju i pobjegao dok mu nisu došli tata i brat jer je tatin sin. Došli su smijući nam se pred policijom uz dobacivanja s očeve strane kako je ponosan na svog sina i kako će tek biti. Nakon što smo rekli da ćemo sve objaviti javno, njegov tatica počeo je prijetiti uz riječi kako on ima lijek i za to jer misli da novcem može sve riješiti. U najboljem slučaju, bit će kažnjen samo zabranom prilaska iako je prebio moju sestru večeras skoro do smrti i još uvijek ne znamo koje su joj sve posljedice od njegovih povreda. Zamolila bih svakoga da ovu objavu podijeli kako bi nam pomogli u borbi s obiteljskim nasiljem, nasiljem nad ženom i bebom od 2 mjeseca. Imamo još mnogo toga za reći, ali smo trenutno u šoku - zaključila je Una.

Una je objavila stravične fotografije svoje sestre, kao i njezine bebe, a javno je otkrila i profil supruga za kojeg tvrdi da ju je monstruozno pretukao.

Una se ponovno oglasila nakon brojnih poruka podrške:

'Hvala puno na svim porukama podrške i svima koji su podijelili. Hvala do neba, sve ću vam javljati do detalja. Do nedavno smo bili na Hitnoj, a potom u policiji. Snimali su joj glavu, vrat, prsni koš, pluća. U policiji je podnijela kaznenu prijavu i dala izjavu. Bebica je dobro. Spava. Sada je valjda ok. Boli je, pod šokom je, ima mučnine, oporavlja se...'.

Uznemirujuću objavu možete pogledati ovdje.

Najčitaniji članci