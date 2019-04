Sestru izbo nožem: Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva

Muškarac (36) iz Siska koji je ubo nožem svoju sestru (36) osumnjičen je teško ubojstvo i odveden u pritvor, potvrđeno je iz policije. Kako smo već pisali, muškarac je pijan oko četiri sata ujutro zario nož u vrat svojoj sestri.

Zadao joj je nekoliko ubodnih rana, priopćeno je iz policije.

Žena je počela vikati i probudila oca, koji je pak probudio susjede. Oni su pozvali Hitnu pomoć pomogli spriječiti iskrvarenje. Liječnička pomoć joj je pružena u sisačkoj Općoj bolnici gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede opasne za život.

- Prije toga nismo čuli nikakvu galamu niti su susjedi prije bili problematični - kazali su nam prvi susjedi iz Ulice Antuna Gustava Matoša.

Kako se neslužbeno doznaje, muškarac je napao sestru zbog psa. Name, 36-godišnjak je došao pijan u stan noseći psa za kojeg nitko ne zna odakle mu. Sestra je psa uzela u ruke, a njezin brat je na to poludio. Čekao je da zaspe i zatim ju napao nožem.

Napadač je nakon dolaska Hitne ostao u stanu, a po njega je došla policija. Alkotestiranjem mu je utvrđeno 1,67 promila alkohola u krvi.

Obitelj kaže da su brat i sestra bili u dobrim odnosima te da je svemu kriv alkohol.

- On je već dva puta bio na liječenju od alkoholizma. Slali smo ga, i mi osobno, u Popovaču na liječenje. Nakon toga vratio bi se i bilo bi mu bolje. Suzdržavao se, no onda je opet, sam, počeo pomalo piti. Kad je trijezan, dao bi vam sve, no kad išta popije, pretvori se u potpuno drugu osobu - kažu nam kroz suze članovi obitelji. Pokušali su mu na sve načine pomoći, no on je sve odbijao. Navodno je, kad su mu odbijali dati da pije alkohol, postao agresivan. Takav je bio i kad je izveo mučni napad u noći na petak.