Sever: Hrvatskoj je potreban jedan masovni izlazak. Svatko mora pronaći mjesto za sebe...

Nakon Praznika rada, Hrvatsku očekuje val prosvjeda, od medicinskih sestara sve do vatrogasaca. Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata govorio je za RTL Danas o nezadovoljstvu radnika, kao i o razlogu zašto to sindikati ove godine nisu iskoristili.

- Koliko znam sudjelujemo, cijelo vrijeme, mjesecima ranije provjevarali dmo kakva je volja pridružrnih sindikata. Kako kod nas u nezavisnima, tako i u Matici i procijenili smo… To je veliki dio građana dolazio kao i do sada, do podneva, došli su na grah i tamo nas dočekaju. A onda mi s pozornica šaljemo socijalno poželjne poruke, držimo priredbe. Hrvatskoj je potreban jedan masovan izlazak, kada je sporadično šalje poruku da nismo dovoljno jaki i organizirani- kaže.

Odogovorio je i na pitanje što Vlada planira napraviti da pomiri sve koji najavljuju prosvjede.

- Vlada mora sjesti sa svima i porazgovarati istovremeno, izvlačenje pojedinih iz korpusa daje se poruka da se jednima daje, drugima ne daje, stvara se dojam da netko ima malo više utjecaja i vrijednosti. Ruši se socijalna slika društva- rekao je.

Ne misli, kaže, da Vlada pokušava zavaditi pa vladati.

- Ne bih to rekao, rekao bih da je to neka vrsta nespretnosti. Ali Vlada mora razgovarati sa svima zajedno, čini mi se da će morati početi razgovarati o samoj osnovici puno prije jeseni kako su najavljivali. Jasno je da su plaće preniske, a cijene samo rastu- tvrdi.

- Građanima kažemo, ako se tako nešto događa, moraju se i oni aktivirati oko toga. Mi moramo prepoznati da kao sindikalni vođe ne radimo to zbog sebe nego zbog ljudi, a da svaki čovjek pojedinačno treba naći svoje mjesto u takvim kolonama i javnim vlastima na jednoj strani, poslodavcima na drugoj strani koji su jako bliski sa stranom vlasti, da im pošalju jasnu poruku: 'ljudi, mi smo nezadovoljni, počnite raditi za nas' - poručio je.

