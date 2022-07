Japan je 2018. imao 9 ubojstava povezanih s oružjem u godini. Amerika ih je imala 39 tisuća...

Napad na bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea šokirao je Japan.

Stručnjakinja za sigurnost komentirala je za CNN da će napad zauvijek promijeniti zemlju.

- Ne samo da je to rijetkost, nego je kulturološki neshvatljivo - rekla je Nancy Snow, direktorica Međunarodnog sigurnosnog industrijskog vijeća.

- Japanci ne mogu zamisliti kulturu oružja kakva postoji u SAD-u. To je strašan trenutak. Molim se za bivšeg premijera. Kako će ovo utjecati na psihu stanovnika koji se inače slobodno kreću i u socijalnom su kontaktu... Užasava me razmišljati o tome - rekla je i dodala kako je Japan do sada bio "oaza".

Kako navodi CNN, Japan ima jednu od najnižih stopa kriminala povezanog s vatrenim oružjem zbog jako strogih zakona i kontrola. Prije četiri godine bilo tek devet slučajeva ubojstva zbog vatrenog oružja, dok je u SAD-u te godine bilo čak 39.740 slučajeva.

Prema japanskim zakonima, vatrena oružja za koja se mogu dobiti dozvole su sačmarica i zračna puška, dok pištolji nisu dopušteni. No, ako stanovnici žele dobiti dozvolu za nošenje oružja, to je dugotrajan i opsežan proces.

Ako u Japanu želite kupiti vatreno oružje, prvo morate cijeli dan provesti na nastavi, proći pismeni ispit, a na streljani postići uspjeh od 95 posto. Uz to, treba se proći evaluacija metalnog zdravlja, test na droge, a Japanci rade i vrlo opsežnu kontrolu vašeg života - jeste li kažnjavani, kakvo vam je financijsko stanje, jeste li upleteni u organizirani kriminal, kao i vaše veze s obitelji i prijateljima.

Prema CNN-u, 2019. godine je u Japanu, zemlji sa 125 milijuna stanovnika, dozvolu za vatreno oružje imalo 310.400 civila.

Japan je svoje zakone postrožio 2007. godine kada je gradonačelnika Nagasakija Iccha Ita, napadač upucao dva puta u leđa i ubio ga.

