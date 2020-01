Shrvana baka vozača (20): Ne znam kako ću preživjeti ovo

On je bio moj prvi unuk. Izgubila sam dijete i sahranila roditelje, ali ne znam kako ću preživjeti. Zbog njega otišla su još dva života, rekla nam je shrvana Marija Brčić, baka Brune Barišića (20).

On je u subotu oko 4.50 sati na skliskoj cesti izgubio kontrolu nad autom nedaleko od osječke remize. Zbog velike brzine izletio je s ceste i udario u stablo. Od siline udarca BMW se prepolovio. Poginuli su i putnici iz auta Mihael Horvat (24) i Ena Svalina (25), a Doris Cukrov (21) je preživjela i oporavlja se u osječkoj bolnici.

Dvije djevojke i dva mladića BMW-om E39 zaputili su se Ulicom kneza Trpimira, iz popularnog osječkog noćnog kluba, 500-tinjak metara prema tvrđi. Dolaskom do križanja Ulice cara Hadrijana, kod osječke „remize“, sa skliske ceste su zbog prekomjerne brzine sletili su sa kolnika, preletjeli tramvajske tračnice i zabili se u stablo. Automobil se od siline sudara gotovo prepolovio.

- Svi četvoro su moji jako dobri prijatelji. Tu kobnu večer proveli smo zajedno. Na žalost, pilo se, ne mogu reći da nije. Malo iza 4 sata krenuli su kući. Vozio ih je Bruno, svojim BMW-om, bar je svima rekao da je njegov, iako znamo da nema vozačku dozvolu. Svi su sjeli u auto i otišli u smrt. Nadam se da će se Doris izboriti za život - kaže njihova zajednička prijateljica.

Neslužbeno se doznaje da Bruno već godinama vozi automobile. Brunina baka zna da joj je unuk polagao vozački ispit, no nikada ga nije pitala je li vozačku dozvolu dobio. Govori nam kako je uvijek bio društven i volio se zabaviti, a o njoj je uvijek brinuo. Bruno, iako je iz Tenje, često je boravio u Osijeku kod bake s kojom se skoro svaki dan dopisivao ili barem vodio video-pozive kada nije mogao doći. Marija nam je rekla kako je Bruno radio kao zaštitar. Kod nje je bio i u petak prije nego što se s prijateljima uputio u izlazak, a baka, koja kaže kako će uvijek živjeti u njezinom srcu, ga je ispratila.

Kraj Brune, na suvozačevu mjestu, sjedio je Mihael Horvat (24) koji je uistinu volio automobile i koji se bavio njihovom preprodajom. Od trenutka kada se pročulo da je Mihael stradao, na njegovom Facebook prijatelji su izražavali sućut. Slično je i na profilu Ene Svaline (25), koja se nalazila na stražnjem sjedalu. Mnogi prijatelji, kao i njezin dečko, njoj i njezinoj obitelji izriču ljubav, sućut i žalost putem socijalnih mreža.

- Ne mogu vjerovati što se događa u našem društvu. Ena, bila si anđeo, osoba koja živi punim plućima, kojoj nitko nije mogao stati na kraj. Bila si čudo od djevojke i uvijek nasmijana i vedra.. - pisalo je u jednoj od mnogih objava na Eninom Facebook profilu. Jedina koja je preživjela nesreću je Doris Cukrov (21), koja je sjedila iza vozača. Zadobila je hematom na mozgu, napukla joj je zdjelica i kralježak. U bolnicu je dojurio njezin otac, odlikovani pripadnik Hrvatske vojske koji je služio i u Afganistanu. Njezini roditelji nisu htjeli davati nikakve informacije osim da je Doris živa.

Foto: Facebook Marija Brčić, baka poginulog vozača Brune Barišića (20), shrvana je tragedijom. Zaljubljenik u automobile Mihael Horvat (24) sjedio je na suvozačkom mjestu. Poginuo je, kao i Ena Svalina (25). Doris Cukrov (druga na slici) jedina je preživjela strahoviti sudar. Izvan je životne opasnosti i oporavlja se u osječkoj bolnici.

- Tata se upravo vratio iz bolnice i donio dobre vijesti. One gluposti da je osoba preminula u bolnici su neistinite. Doris je u stabilnoj situaciji s par napuknuća kostiju i malim hematomom na glavi. Doktor je rekao da se Doris drži super i da će se ta napuknuća zakrpati, a hematom riješiti. Sestro drži se, voli te braco – objavio je na svom Facebook profilu Dorisin brat Antonio Cukrov. Četvero mladih bili su jako dobri prijatelji koji su često izlazili zajedno. Kako doznajemo Ena je radila u inozemstvu i u Osijek je došla za blagdane kako bi ih provela uz svoju obitelj.

Mjesto nesreće izgledalo je stravično je bila stravična. Komadi inače čvrstog i snažnog automobila bili su razbacani posvuda. Od siline udarca motor vozila odletio je svega 20-ak metara od mjesta udara.

- Takva oštećenja na autu, gdje jednostavno cijeli motor izleti, viđamo kod brzina od 140 km/h i više pa je upravo strašno da se takva nesreća dogodila u centru grada- kaže sudski vještak za promet Goran Husinec.

Prijatelji i poznanici stradalih od šoka, nevjerice i tuge naricali su i plakali na koljenima za svojim poginulim kolegama.

Osječka profesionalna vatrogasna postrojba zaprimila je dojavu u 4.53 sati te su na mjesto nesreće, koje je u neposrednoj blizini vatrogasne postrojbe, stigli za svega dvije minute. Na intervenciju su izašla dva vozila i devet vatrogasaca, a Pero Čeman, zapovjednik osječke profesionalne vatrogasne postrojbe, rekao nam je kako nisu mogli predočiti da će ih tamo dočekati tako strašna nesreća. Samo je Doris pokazivala znakove života te su je žurnom intervencijom izvukli iz automobila nakon čega je hitno prevezena u KBC Osijek.

- Pogodila nas je ova tragedija s obzirom na to kako smo analizom utvrdili da smo u prošloj godini sveukupno u prometu imali tri poginule osobe, a ispalo je da smo sada u jednoj noći izgubili isto toliko – rekao nam je Čeman.

- Nažalost opet teška nesreća, troje mrtvih, prednji kraj auta presječen. Već na prvi pogled vidimo da se radi o abnormalno velikoj brzini koja je obitelji zavila u crno. Strašno ! Uvijek teške nesreće u kojima sudjeluju BMW, Audi Mercedes, auti koji su najbolji i u kojima bi ljudi trebali najmanje ginuti. Očito su to bili ljudi koji se nisu bojali zakona, nisu se bojali visokih kazni pa na žalost imamo tugu i bol kad je kasno za promijeniti se. Da smo prije imali stroži zakon, bolje autoškole, bolje škole koje bi djecu obrazovale i učile da to ne rade možda bi imali tri života više. Nadam se da će ova nesreća poslužit kao primjer budućim generacijama da to ne rade, da ne isprobavaju krajnje granice sebe i svojih vozila na cesti. A ako baš moraju neka to rade na pisti gdje nema drveća i svih ostalih opasnosti koje nosi javna cesta-smatra Goran Husinec, sudski vještak za promet.

Dan žalosti u Osijeku

- Grad Osijek izražava duboku sućut i suosjećanje obiteljima tragično preminulih mladih ljudi čiji su se životi ugasili danas u teškoj prometnoj nesreći u Osijeku, dok je jedna osoba teško ozlijeđena. Zbog ovog tragičnog događaja koji je potresao građane Osijeka, gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić proglašava utorak 7. siječnja 2020. godine – Danom žalosti u Gradu Osijeku.



Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Gradske uprave Grada Osijeka te javnim ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Osijek. Na Dan žalosti neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera na javnim mjestima. Pozivamo pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost da svoje programe prilagode obilježavanju Dana žalosti na način da emitiraju programe koji su po svojoj naravi prigodni obilježavanju tog dana, objavili su iz Ureda gradonačelnika Osijeka.