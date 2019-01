Shrvana majka: 'On je hodajući kostur, neće izdržati u zatvoru'

Riječki Općinski sud pravomoćno je osudio Huanita Luksetića na dvije godine zatvora jer je u svojem vrtu uzgojio 11 biljaka marihuane. Smatrali su da je to prevelika količina za osobnu uporabu.

Huanito, koji boluje od multiple skleroze je, nakon što je isprobao sve mogućnosti liječenja, odlučio od marihuane napraviti ulje koje bi mu olakšavalo život i koje mu je vratilo funkcije mišića.

'Ovo je ponižavajuće za malog čovjeka'

- U šoku sam, u svojoj vlastitoj kući se osjećam kao stranac, kao vanzemaljac, ne mogu sebi doći. Lutam po stanu, telefon mi zvoni, ne znam koga bih zvala. Ovo je zaista ponižavajuće za malog čovjeka. Moj sin se borio za sebe, sadio je za sebe, posadio je 11 biljaka različitih vrsta da vidi koja mu najviše odgovara, da ne mora svake godine strepiti od policije - izjavila je Huanitova majka Zlata.

Dodala je kako je njezin sin imao sve napisano i kako se koja biljka zove.

'Je li onaj Kruljac bolji od mog sina?!'

- Nije nikoga ubio. Nikome nije prodao ni dao, borio se samo za svoje zdravlje. Jesmo li mi ljudi ili nismo? - upitala se Zlata. U razgovoru je istaknula da je puno ljudi, čak i stranaca, dolazilo Huanitu za savjet, no da im nikada nije dao ili prodao marihuanu.

Zlata Luksetić pita se kako netko može "osuditi bolesnog čovjeka na temelju pretpostavke? Kako se može takva optužba potvrditi, jesu li ti ljudi normalni?"

- Taj čovjek nije ubio mrava, ni mrava nije zgazio. Govori da životinje moraju živjeti. Kad po kući uništavam mrave, on mi kaže da ih ne diram. Ni mrava nije zgazio. Njega su osudili, je li to nije normalno? Recite mi je li onaj Kruljac bolji od mog sina? Što je on bolji? Je li rekao da je za njega, za njega, nije za nikog drugog to bilo. Ne znam kojim riječima da se borim - kroz plač govori Zlata.

'Huanito je hodajući kostur. Neće preživjeti zatvor'

Ranije u petak je Huanitov odvjetnik Vladimir Gredelj izjavio da je takva presuda "van svake pameti" i konstatirao da je to "presuda na smrt u zemlji u kojoj ne postoji smrtna kazna".

Huanitova majka također tvrdi da njezin sin ne može izdržati dvije godine u zatvoru.

- Huanito je hodajući kostur. Ono što on jede, to nije toliko kalorično da bi mogao opstati. On jede zelenje, povrće, voće i smoothieje. Meso je izbacio, ne jede. Teško je tako preživjeti. On je mršav i još uvijek hoda, ali ne možete tako živjeti. Vi jako dobro znate što je tamo. Ne mogu to ni pomisliti, a kamoli izgovoriti - rekla je shrvana majka.