Shrvani otac u suzama: 'Moje kćeri su unutra žive izgorjele!'

U stravičnom požaru u trgovačkom centru Kemerovo u Rusiji u nedjelju život su izgubile 64 osobe, među kojima čak 41 dijete. Više od 40 djece i dalje se vodi pod nestalima u utorak, izvijestili su ruski državni mediji. Petnaestak osoba i dalje se nalazi u bolnici u utorak.

Foto: STRINGER

Ruski mediji objavili su snimku s nadzorne kamere na kojoj je snimljen trenutak u kojem je izbio smrtonosni požar, javlja Daily Mail.

Na snimci se vidi kako uspaničeni roditelji trče i viči jedni drugima: "Vatra, vatra!" dok pokušavaju pronaći svoju djecu.

Novinska agencija Interfax prenijela je izjavu neimenovanog lokalnog službenog izvora koji je rekao da je glavna teorija koja se istražuje vezano za uzrok požara kratki spoj.

Međutim, zamjenik guvernera regije Kemerovo Vladimir Černov izjavio je u nedjelju da je požar izbio kada je dijete upaljačem zapalilo pjenu na trampolinu u igraonici. Ta teorija više se ne spominje.

Ruske vlasti uhitile su četiri osobe vezano uz požar među kojima i vlasnike trgovina u centru. Trenutno se razmatra postupanje i prema zaštitaru u centru koji je isključio protupožarni alarm nakon signala o požaru, rekli su istražitelji dodajući da su izlazi za nuždu bili blokirani.

Također su kazali da je bilo više ozbiljnih kršenja pravila u izgradnji i korištenju tog trgovačkog centra.

Istražitelji su otkrili više ozbiljnih prekršaja. Između ostalog, u Tržnom centru su bila blokirana vrata za izlaz u slučaju opasnosti.

Foto: HANDOUT

Suvlasnik trgovačkog centra Denis Shtengelov optužen je da je stvorio luksuz na ljudskim kostima. Upitan osjeća li se moralno odgovornim za tragediju u Sibiru, odgovorio je:

- Naravno. Žao mi je zbog svih koji su direktno i indirektno pogođeni ovom tragedijom - rekao je 'kralj čokoladica i grickalica' te vlasnik KDV Grupe.

Denis Shtengelov kaže da nije bio upoznat s detaljima konstrukcije zgrade i da je samo dao novac za izgradnju. Obećao je da će njegova kompanija obiteljima stradalih isplatiti 3 milijuna rubalja, (67.900 dolara) te financijski pomoći liječenje svih stradalih.

- Shvaćam ovo kao osobnu tragediju, ali isto tako bih rado htio da se pravi krivci imenuju - kazao je.

Foto: Facebook

Milijunaš, koji s obitelji živi u Australiji, ne planira dolaziti u Rusiju jer bi mogao biti uhićen.

Shtengelov je u Australiji izgradio sportski kompleks za svoju obitelj, s teniskim i golf terenima. Njegovi sinovi, Ivan i Alexey, treniraju tenis, zbog čega se i odlučio na taj potez. Sportski kompleks vodi milijunaševa sestra Yulia, koja se iz Švicarske preselila u Australiju. Mlađa sestra Oksana živi u Tomasku gdje vodi svoj restoran.

Life. ru piše kako milijunaševa obitelj uživa u raskošnom životu, putuju svijetom u najskupljim avionima i odmaraju u luksuznim ljetovalištima i skijalištima.

Jedna od najstrašnijih snimki požara prikazuje 11-godišnjeg dječaka Sergeja Moskalenka (11) kako skače kroz prozor s četvrtog kata. Dječak je trenutno u induciranoj komi, a kad se probudi liječnici će mu morati priopćiti tešku vijest - njegovi roditelji i četverogodišnja sestrica su mrtvi.

Dječakova baka kazala da je obitelj u nedjelju otišla u trgovački centar kupiti kapu. Djeca su nagovarala roditelje da idu u igraonicu, gdje je veliki požar buknuo, javlja RT.

Zasad nije jasno kako se dječak odvojio od roditelja. Na snimkama koje su se proširile internetom vidi se kako dječak visi s prozora kroz koji suklja crni gusti dim. Nakon kratke pauze, odlučio se na skok. Doktori su rekli da je dječak bio pri svijesti kad je primljen u bolnicu, te da je mogao razgovarati. Rekao im je kako se zove kao i da su njegovi roditelji ostali zarobljeni u centru.

Eleven-year-old Sergey Moskalenko’s grandmother says that the family of four went to the Winter Cherry shopping mall on Sunday to buy a hat. The children persuaded their mother and father to go to the play area, where the rapidly-spreading fire started. https://t.co/baSWGWxdjb