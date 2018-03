'Tetka, sve je u plamenu! Vrata su blokirana, ne mogu disati...'

Nakon jezivog požara koji se dogodio u nedjelju u Rusiji, strani mediji su objavili poruke i pozive koje su djeca zatočena u požaru slala svojim obiteljima. Ruske vlasti objavile su da će od utorka proglasiti tri dana žalovanja za žrtve požara.

Djevojčica Maria Moroz (13) poslala je poruku iz kina u kojemu je najvjerojatnije bila sa svojim prijateljima iz škole.

- Požar je... Izgleda da je ovo zbogom od mene - napisala je. Preminula je bolnici od posljedica požara.

Među nestalom djecom je i osam djevojčica u dobi između 11 i 12 godina. Jedna od njih, Viktorija 'Vika' Počanika nazvala je svoju tetu.

- Sve gori, vrata su blokirana. Ne mogu izaći van, ne mogu disati - rekla je na telefon. Njena teta Evgenija rekla joj je da skine odjeću i prekrije nos.

- Rekla mi je: "Teta, reci mojoj obitelji da ih volim. Reci mojoj mami da ju volim" - ispričala je Evgenija te dodala da su školski praznici upravo počeli, a da je 10 učenika bilo zajedno u kinu u trgovačkom centru.

Zajedno s djecom bila je učiteljica i dvoje ili troje roditelja. Djecu su ostavili u kinu da gledaju film, a odrasli su išli po trgovinama.

Anna Zarečneva svjedočila je užasnom događaju. U trenutku požara bila je također u kino dvorani sa suprugom i djetetom.

- Nismo čuli alarm, čak nisu ni upalili svjetla. Tek sada shvaćam da nam je to mogao biti zadnji film u životu - rekla je te dodala da je njezin suprug otrčao pomoći u evakuaciji.

Dječak Sergej Moskalenko (11) koji je skočio kroz prozor da bi se spasio od požara u bolnici je i u komi, a jutros je potvrđeno da su njegovi roditelji nažalost preminuli u požaru.

Jedna od svjedokinja užasnog požara je i majka Julija koja je sa svoje troje djece vidjela kada se zapalio trampolin.

- Sve se dogodilo ispred mojih očiju, sjedila sam preko puta igraonice. Vatra se proširila u par sekundi, dim je bio posvuda. Čudo je da smo preživjeli. Trčala sam pronaći svoju djecu, a kad sam ih našla već je sve bilo u dimu. Nisam mogla pronaći svoju majku, no srele smo se na katu ispod - izjavila je.

Požaru je svjedočio i dječak Igor koji je uspio izaći iz kina, a u tom trenutku je bio sa svojom mlađom sestrom bez nadzora roditelja.

- Gledao sam film sa sestrom, ona ima tek sedam godina. Netko je otvorio vrata i počeo vikati "vatra, vatra". Zgrabio sam ju za ruku i potrčali smo van i na kat ispod. Bila je užasna gužva, ništa nisam vidio. Trebalo nam je oko pet minuta da istrčimo van na sigurno. Još uvijek se tresem. Što bi tek bilo da nam nitko nije javio da je požar? - rekao je Igor.

Pretpostavlja se da je među 64 preminulih čak 41 dijete, piše Mirror.

Podsjetimo, požar je buknuo u nedjelju nakon što se zapalio trampolin. Službe pretpostavljaju je uzrok požara upaljač koje je netko od djece slučajno upalio. Požar je stavljen pod kontrolu tek nakon 12 sati, a urušilo se 1,600 kvadratnih metara prostora.

Ruske vlasti uhitile su četvero ljudi, među kojima i vlasnike prodavaonica u centru, a tragaju za vlasnikom čitavog centra.

Brojni svjedoci tvrde kako se ni u jednom trenutku nije upalio alarm, a nije bilo ni zaštitara.

