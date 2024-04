Shrvani roditelji godinu dana nakon masakra u Beogradu: 'I dalje čekam da mi se kći vrati...'

Prošlo je gotovo godinu dana od 3. svibnja i stravičnog masakra u beogradskoj osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar' u kojoj je dječak (13) iz očevog pištolja ubio devet kolega i domara škole.

Scenaristice i urednice Jagoda Bastalić i Nataša Ledić Grgurić napravile prilog o nesretnom događaju u kojem su progovorile roditelj žrtava i stručnjaci. Prilog je prikazan u HRT-ovoj emisiji Labirint.

- Ja konkretno imam osjećaj da je meni svakoga dana sve teže. Nekako, tek sada kada se približava tih godinu dana, ja se nisam pomirila s Aninim odlaskom. Ja i daljem čekam da mi se ona vrati - ispričala je majka preminule djevojčice.

- Tih prvih par mjeseci prošlo je u magli. Jedino je stalna ta bol i ta svijest da Ane više nema. Nekad nemate taj osjećaj i varate sebe - ispričao je njen otac.

Kobni 3. svibnja

Jedan od očevidaca tog kobnog 3. svibnja 2023. ispričao je kako je on to doživio.

- Izašao sam s biciklom do banke i vidim jako puno policije dolazi, brzo se to napunilo - priča muškarac dok se u pozadini vrte kadrovi potresenih građana i roditelja toga dana.

- Samo sam kroz vrata vidio tijelo čovjeka kojeg poznajem, nisam mogao vjerovati. Kći mi je rekla kako je netko počeo pucati, netko iz razreda. On drži pištolj i puca.

- Ubojstvo u ovoj Osnovnoj školi je nešto što se nije nikad do sada dogodilo na ovom području. Da dijete ubije svoje školske kolege klupama, u trenutku kad on ulazi u učionicu s oružje oni drže olovke - priča ženski glas s filma.

Beograd: Suze i zapaljene svijeće ispred škole gdje je ubijeno osam učenika i zaštitar | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Otac stradale djevojčice govori kako ta djeca nisu ubijena već su ona streljana.

- Ona nije ratovala, ona je bespomoćno sjedila bez ičega - rekao je, a zatim se nadovezala majka:

- Bitno je nazivati stvari pravim imenom.

Roditelji, ali i ostali sugovornici pitaju se kako je uopće do svega ovoga došlo. Zašto se to sve dogodilo. Kako jedan dječak, s tolikom dozom hladnokrvnosti i preciznosti, može to učiniti. U svega dvije minute.

Složni su i s tezom kako se sve to zaboravilo. Stotine tisuća ljudi okupile su se nakon masakra na ulicama, ali i to se zaboravilo.

- Od 3. svibnja pa sve do danas, propustilo se sve. Od te psihološke pomoći koja je izostala obitelj i i djeci koja su bila i vidjela to, pa to mnogih neodgovorenih pitanja - priča majka jednog od učenika škole.

Propusti škole

Odvjetnik obitelji žrtava istaknuo je kako su postojali brojni propusti od strane škole.

- Istraga je utvrdila nekih 18 nepravilnosti. Nisu imali usuglašene procedure u skladu sa zakonom, dežurstvo učenika je bilo ukinuto, ali su oni i dalje slali njih na dežurstva - rekao je odvjetnik Božović.

Povjesničarka Stojanović smatra kako bi bilo dobro kako bi se utvrdila odgovornost roditelja dječaka koji je počinio masakr.

- Taj zločin je bio dobro pripremljen. Nitko na dječaka nije obratio pažnju i na to se pitanje treba dobiti odgovor - jasna je.

Istog stava su i roditelji.

- Dijete je imalo problem i oni to nisu vidjeli. Oni kažu da su oni bili sretna obitelj i kako s njim nije bilo problema. Pa koje sretno dijete ovo napravi? Vi imate roditelje koji se ne osjećaju odgovornima za masovno ubojstvo. Što to meni govori kao roditelju. Ovime ste se vi odrekli svoga djeteta. Meni je njega žao - govore roditelji.

Po zakonu Srbije, roditelji odgovaraju za sve ono što napravi njihovo dijete, objašnjava odvjetnik.

- Ne može biti opravdano dati djetetu oružje u ruke, pogotovo ga voditi u streljanu gdje se puca po metama - priča odvjetnik.

Druga odvjetnica obitelji vjeruje kako roditelji ne bi preživjeli izlazak dječaka koji je ubio djecu iz bolnice u kojoj se nalazi.

- Mislim kako on nakon procijene stručnjaka neće ipak izaći iz bolnice - rekla je.

Roditelji su se odlučili da se godišnjica nazove 'Buđenje'.

- Mi se moramo probuditi iz onog stanja u kojem su ovakve stvari moguće. Moramo probuditi ono što je roditeljima djece najvažnije - osjećaj empatije i zajedništva - dodala je odvjetnica.