Šibenčanka Dolores oporavlja se od moždanog udara: 'Rekli su da ću biti biljka, a hodam...'

Dolores Bura (46) iz Šibenika radila je kao fotograf, fitness instruktor, odazivala se humnanitarnim akcijama, pomagala drugima, živjela je punim plućima... A onda ju je prije dvije godine, zbog ranijih zdravstvenih problema, pokosio moždani udar koji je jedva preživjela.

Kako nam je ispričala, liječnici su je praktički otpisali. Na to su, kaže, ukazivali i nalazi koji joj nisu davali puno šanse. No njeno tijelo i njen duh nisu odustajali i Dolores je dvije godine poslije moždanog na putu čudesnog oporavka.

- Čudo se dogodilo tada, pravo čudo. Računali su taj dan da sam mrtva, jednostavno sve je vodilo tome, a evo, nakon više od dvije godine i svega što sam prošla, polako dolazim k sebi - govori nam borbena šibenska fotografkinja.

Radi nekoliko koraka uz pomoć štapa. Čudesno jer liječnici nisu vjerovali niti da će moći ustati. Kaže kako je sama sebi bila najveća motivacija, ali prošla je pakao.

Bila u domu

- Bila sam smještena i u domu na jednom otoku. Imati malo više od 40 godina i biti u mom stanju jako je teško. Do grada ne mogu, vozačku dozvolu posjedujem, ali osobni automobil ako nije automatik za mene više nije upotrebljiv. Upaliti plin na štednjaku ili obično vezivanje vezica na cipelama meni je nemoguća misija. Nije ovo žalopojka, no sve što mi je donedavno bilo dohvatljivo i podrazumijevalo se, sad više nije - kaže Dolores koja je za pomoć zamolila i prijateljicu Marinku Vranić. Ona joj je omogućila da se iz doma vrati kući u Šibenik.

- Odazivala sam se svakoj humanitarnoj akciji, pa kad sam se našla u situaciji da meni treba pomoć, ljudi su mi pomogli da se kuća dovede u stanje da mogu boraviti u njoj - kaže Dolores i ističe da ima volju i upornost za gurati dalje. No borba je iscrpila i njene novčane zalihe.

- Ne fali mi motivacije, ali sve što mi treba za oporavak je skupo. Preko HZZO sam dobila termin za fizijatra tri puta tjedno u bolnici, a meni treba svaki dan. Svaki dolazak je 30 eura. Da je moguće vježbati sama, i to bih radila, ali u mojem stanju to jednostavno nije moguće. Izdatke koje imam ni ne brojim. Moram kupiti štap, kolica su mi teška pa izaći ne mogu. Na čekanju sam i za asfalt ispred kuće. Obećali su mi to u mom rodnom gradu i vjerujem da će i održati - kaže Dolores.

Svaki dan vodi bitku sa svojim zdravljem i svim mogućim preprekama na koje nailazi.

- Uskočili su mi moji Šibenčani, pomogli mi da sam barem ljeti mobilna jer imam skuter, no uz zimu i loše vrijeme on malo znači. Gorim da dokažem da još mogu biti koristan član zajednice. Kako uz mene nema obitelji, dolazi mi žena koja će biti sa mnom 24 sata dnevno. Njezin angažman košta, a kad platim režije i hranu od obiteljske mirovine, ne ostane mi gotovo ništa. Novac sam spremila, do Nove godine imam, nakon toga sam u teškim problemima - dodaje hrabra Dolores.

Pokretna osoba malo može razumjeti koliko je teško boriti se za povratak za malo veću mobilnost. Dolores je puna planova, ne misli ostati bez posla, a želja joj je postati i motivacijski govornik.

’Pogađa i mlade’

- Vidim da sve mlađi ljudi imaju moždani, koji su i savršeno zdravi, a kako neću ja koja već imam autoimunu bolest i mučim se 30 godina s tom bolešću. Sve što sam prošla, sve je nekako došlo na naplatu, radila sam pet poslova, ubijala se radeći, ali sam i živjela punim plućima - zaključila je Dolores Bura.

Ona je jedna od mnogih koji su doživjeli moždani udar. Nažalost, on pogađa i sve mlađe ljude.

- Silno je borbena i oporavak koji je postigla, a ona to jest napravila, treba i održavati redovitim vježbanjem i rehabilitacijom - objasnio nam je dr. Boris Gardijan, neurolog, iz šibenske Opće bolnice te dodao kako je moždani udar, kao i srčani, širok pojam, a svaki pacijent je drukčijeg stanja, kao i šansi za oporavak. No što je osoba mlađa, to su šanse ipak bolje, što je Dolores i pokazala.

