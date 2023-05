Šifrirani fašizam usred Zagreba: Majicu 'kriptoustaša' nosio je hodajući u povorci Hoda za život

Prosijedi muškarac u kasnim četrdesetima na zagrebačkom Hodu za život prošlog vikenda nosio je transparent s natpisom "Ovako izgledam nakon deset tjedana" i fotografijom fetusa. Poruke u Hodu za život bile su tipične za njihovu agendu, uglavnom o tome kako "pobačaj nije ljudsko pravo" ili "Ne zaustavljaj otkucaje srca mog"...

No, gospodin u četrdesetima nosio je još jednu poruku, na majici - i to kriptiranu.

Naime, kako piše Antifašistički vjesnik, na njegovoj crnoj majici kriptirana je poruka jer kad se majica preklopi po određenoj liniji, na prsima se ispisuje riječ "ustaša".

Uz to je i hrvatski grb s prvim bijelim poljem.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nije to prvi put da se majica pojavljuje na javnim okupljanjima, već ranije bilo je istih slučajeva na Bleiburgu i još nekim skupovima, a postoji i majica s kriptiranom porukom 'Za dom spremni'.

Očito fanovi ustaškog pokreta na sve načine nastoje izbjeći drastične kazne jer neke od njih za slične incidente nedavno su izmjenama Zakona o prekršajima javnog reda i mira uvećane za čak 33 puta.

Tko se bude derao "Za dom spremni", primjerice, može biti kažnjen s maksimalnom svotom od 4000 eura. Dosad je ta kazna iznosila 20 do maksimalnih 150 eura ili kaznom zatvora do 30 dana, sad je to 700 do 4000 eura.

Povik "Za dom spremni" nije, doduše, postao kazneno djelo već ostaje prekršaj protiv javnog reda i mira, ali kazne su drastično uvećane. Valja vidjeti - a što će sad MUP s "kriptoustašama"?