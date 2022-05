'Sigurnosno gledano, puno je eksplozivnije područje bivše Jugoslavije nego Skandinavije'

Ma ta izjava dolazi od krajnjeg desničara, minornog političara koji ima važnost kao Mislav Kolakušić u Hrvatskoj, poručuje predsjednik HSS-a Krešo Beljak upitan za izjavu švedskog europarlamentarca Charlija Weimersa da bi veto, o kojem predsjednik Zoran Milanović govori kad je u pitanju ulazak Švedske i Finske u NATO, mogao ići i u drugom smjeru.

Istaknuo je kako je bivši premijer Švedske Carl Bildt 1995. tražio da EU, odnosno UN i NATO savez, bombardira Hrvatsku radi akcija Bljesak i Oluja.

- Taj čovjek je tada bio neutralan i svjedočio je na suđenju Biljani Plavšić u korist njene obrane. Dakle, to je Švedska. Ja sada predlažem da Hrvatska, koja ima, nažalost, puno više iskustva u ratovima, imenuje neku Komisiju, koja bi otišla u Skandinaviju i vidjela koja je realna opasnost da Rusija napadne Švedsku ili Finsku i da na temelju toga Hrvatska donese odluku i da mi njima sada malo dociramo, kao što su oni nama i maltretirali nas 20 godina sa svojim mirovnim planovima, pregovorima. Carl Bildt je jedan egzemplar takvog ponašanja - kaže.

'Puno je eksplozivnije područje bivše Jugoslavije, odnosno istočne Europe, nego je to Skandinavija'

Smatra da je Milanovićev način na koji stavlja pitanje Hrvata u BiH na međunarodnu scenu dobar.

- Hrvatska ekonomija direktno ovisi o situaciji u BiH. Kad govorimo o sigurnosnom stanju, siguran sam da je puno eksplozivnije područje bivše Jugoslavije, odnosno istočne Europe, nego je to Skandinavija. Tim više što imamo tu Dodika, koji je manje više skriveni simpatizer i saveznik Putina. Sukob u BiH znači kraj našeg turizma, toga smo svi svjesni, to je 30 ili koliko već posto hrvatskog proračuna, a to znači propast Hrvatske. S druge strane, tu je interes Hrvata u BiH koji su nezadovoljni ovakvim izbornim zakonom i ovo je prilika da se Hrvatska kao članica NATO saveza postavi prema velikim silama i traži od njih da riješe situaciju potencijalnog konflikta u BiH na način da sva tri naroda budu zadovoljna i da se na taj način riječi sigurnosno pitanje. I u tom smislu je inicijativa predsjednika i HSS-a apsolutno legitimna - kaže Beljak.

'Možemo i mi Vučića optužiti za ratni zločin, imamo video dokaz'

Optužnicu tužiteljstva Srbije za ratne zločine protiv četiri visoka časnika Hrvatske vojske zbog navodnog ratnog zločina ocjenjuje smiješnom. Slaže se s Mostovim stavom da bi i mi mogli optužiti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za ratni zločin.

- Mislim da se tu radi o njihovim nekakvim unutarstranačkim i unutardržavnim stvarima. Srbija nema nikakvo pravo za bilo kakve stvari koje su se događale na područjima BiH i Hrvatske. Ako oni doista to inzistiraju i naprave, mi možemo vratiti istom mjerom, kako kaže Grmoja, i optužiti Aleksandra Vučića za ratne zločine, imamo video dokaze na YouTubeu gdje govori još 1995. da Glina nikada neće biti hrvatska nego da je to Srbija - poručio je.

