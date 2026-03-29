Sigurnost države i građana ili politički ego, što je važnije?

Pet godina. Toliko je trebalo da se Vijeće za nacionalnu sigurnost, tijelo koje bi trebalo biti srce sigurnosne koordinacije države, ponovno sastane. Pet godina u kojima se svijet promijenio, ratovi približili Europi, sigurnosne prijetnje multiplicirale... A Hrvatska je čekala da se dva najmoćnija čovjeka u državi napokon dogovore. I sada, ironije li, sastanak pada na 1. travnja. Dan kada se inače ne vjeruje nikome. I teško je ne primijetiti simboliku, jer sve ovo do sada, nažalost, više je nalikovalo na lošu šalu nego na ozbiljno vođenje države. Inicijativa je, treba to jasno reći, krenula od premijera Andreja Plenkovića. Poslao je dopis, predložio termine, otvorio teme, od sigurnosnih izazova do modernizacije vojske.