Silovalo ju stotinu ISIL-ovaca: 'Zatrudnjela sam s 10 godina'

Kada su džihadisti tzv. Islamske države upali u iračke regiju Sinjar, iza sebe su ostavljali samo spaljenu zemlju i trupla. Muškarci su živi zakopani u masovne grobnice, a djeca su otpremljena u obližnji grad na sjeveru Iraka gdje su ih razvrstali prema starosti.

Na najvišoj su cijeni bile djevojčice tj. mlade djevojke starosti između 10 i 20 godina i one su pripale višim rangovima u redovima ISIL-a. Među njima je bila i Marwa Khedr, djevojčica koja je upravo navršila deset godina prije nego što je oteta u kolovozu 2014. godine, piše Daily Mail čiji je novinar pričao s njenom ujnom Mahdyom koja je nedavno uspjela pobjeći iz Baghuza, jednog od posljednjih gradova pod vlašću sve slabijeg ISIL-a.

Posljednji put kad ju je vidjela bilo je na tržnici blizu mjesta Hardana, gdje je živjela. Na tržnici su okupljene žene nakon čega su poslane u Raqqu, 'glavni grad' Islamske države.

Nekoliko mjeseci kasnije Mahdyji je prijatelj javio da je vidio njenu nećakinju i da je bila - trudna. Nakon toga o njoj više nije čula ni riječi.

- Mnoge djevojčice dožive Marwinu sudbinu, objasnio je Ziad Avdal, bivši profesor koji danas vodi sigurne kuće za Jezide, pripadnike kurdske etnoreligijske skupine, koji su pobjegli iz zarobljeništva ISIL-a.

- Nije užasno samo to što je zatrudnjela s deset godina, užasno je i to što ju je najvjerojatnije prije toga silovalo i više od stotinu muškaraca.

Mahdya, kojoj je danas 29 godina i koja je iz Baghuza pobjegla s dvije kćeri od osam i devet godina bila je samo jedna od šest i pol tisuća Jazida koje su pripadnici ISIL-a oteli jer preziru njihovu drevnu religiju, piše Daily Mail. Polovica njih još se uvijek smatra nestalima.

Ona je nekoliko puta preprodavana u ropstvo, često su je tukli, prisiljavali na brakove i prijetili da će joj kćeri silovati stariji muškarci. Treća joj je kćer nažalost umrla od eksplozije bombe.

- Nemam pojma koliko sam puta prodana. Jedan me muškarac zadržao tri dana prije nego me opet prodao. Jedan od njih dva me mjeseca držao u mračnom podrumu gdje nisam mogla znati ni je li dan ili noć, svjedoči Mahdya.

Među trgovcima robljem je, kaže, bio i jedan bijelac, zapadnjak. On je kupovao djevojke, sređivao ih, prao i obukao u lijepu odjeću i onda ih preprodavao po višoj cijeni.

- Jedan me borac ISIL-a kupio kako bih mu čistila kuću i kuhala. Nakon četiri mjeseca mi je rekao da se moram udati za njega, inače će oženiti moju osmogodišnju kći ili ju prodati drugom muškarcu.

Ranije ovog mjeseca Mahdyja je napokon uspjela pobjeći od svog posljednjeg 'supruga' koji ju je mjesecima izgladnjivao.

Zanimljivo, kada je prvi puta pokušala pobjeći, kćeri nisu željele ići s njom jer su im pripadnici ISIL-a toliko isprali mozgove. Drugi put im je jednostavno rekla da idu po hranu i tako ih odvela u bijeg.

Novinar Daily Maila, u mjestu na sjeveru Sirije, gdje se sklanjaju žene koje su pobjegle ISIL-u, sreo je i djevojčicu koja je stigla toga dana. Bila je sretna što je na slobodi i što može obući normalnu odjeću. Ipak, ni sama ne zna koliko joj je godina, ali svima se čini da je 9-godišnjakinja.

Ona je nekoliko godina radila za nekoliko obitelji ISIL-ovaca koje je posluživala i čistila im kuće. Na obrazu ima ožiljak, a na glavi svježu ranu od udaraca koje je svakodnevno dobivala.

Najviše su je, kaže, zlostavljale supruge ISIL-ovaca. Tukle su ju zajedno s djecom.

Kada je pomislila da ne može biti sretnija, na sjeveru Sirije pronašla je i svoju majku koja je tamo posljednje dvije godine, otkad je i ona pobjegla iz ralja Islamske države.