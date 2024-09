Silovatelje je spomenica spasila od teže kazne. Odvjetnik: To se također može dvojako tumačiti

Presuda kojom su tri muškarca optužena da su dvije godine seksualno iskorištavala mentalno zaostalu djevojku i kojima je osječki sud nepravomoćno izrekao dvije godine zatvora još je jednom šokirala Hrvatsku. Javnost je osobito ogorčila činjenica da je dvojici od njih kao olakotnu okolnost sud cijenio sudjelovanje u Domovinskom ratu i odlikovanje Spomenicom domovinske zahvalnosti. Kako je pisao Index, dva muškarca i policajac seksualno su zlostavljali kćer svog susjeda od 2012. do 2014. na pašnjacima, kukuruzištima ili u svojim kućama. Djevojka je bila na nivou djeteta od 9 do 11 godina te im se zbog mentalne retardacije i duševnog poremećaja nije mogla oduprijeti. Pritom su obojica poznavala njezina oca, a jedan je čak s njim bio u kumskom odnosu.

Policajcu je otegotna okolnost bila to što je upravo njegova dužnost štititi ljude, a drugoj dvojici optuženika otegotno je bilo to što imaju djecu - jedan je otac četvero djece, a drugi dvoje.

Nije to prvi ni jedini slučaj da sudovi seksualnim zlostavljačima, pa čak i u slučajevima da su žrtve djeca, kao olakotnu okolnost prilikom odmjeravanja kazne uzimaju sudjelovanje u Domovinskom ratu i odlikovanja koja su za svoje zasluge dobili. Već godinama se u javnosti raspravlja o tome treba li sudjelovanje u ratu silovateljima žena ili djece, unatoč zakonskoj mogućnosti, uzimati kao olakotnu okolnost prilikom odmjeravanja kazne ili bi ona u nekim slučajevima zapravo trebala biti otegotna?

Osobito su problematične situacije u kojima sudovi seksualnim zlostavljačima ratne zasluge ili spomenice uzimaju kao osobito olakotnu okolnost izričući im kazne ispod zakonskog minimuma. Takva je i nepravomoćna presuda koju je Županijski sud u Zagrebu donio prije godinu dana.

Muškarac (55) nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora za silovanje pokćerke, iako je za to propisano minimalno 5 do 15 godina. Županijski sud utvrdio je da je muškarac na štetu svoje punoljetne pokćerke počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode, i to uporabom sile. Bilo je to u ožujku 2022. u njihovoj obiteljskoj kući.

- Kao olakotno je ocijenjeno da je optuženik sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije, s time da je u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995., nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje Oluja. Sve navedene okolnosti dovedene u međusobnu vezu i u svojoj ukupnosti predstavljaju naročito olakotnu okolnost - navodi u svojoj presudi sud. Nazivajući kazneno djelo "životnim ekscesom" silovatelju primjenjuju odredbe o ublažavanju kazne

Branko Šerić, odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom rada u Kaznenom pravu, koji je karijeru započeo kao sudac, tad nam je rekao da se sudjelovanje u ratu može dvojako tumačiti.

- Odmjeravanje kazne je najteži trenutak nakon što se utvrdi kaznena odgovornost jer ne zaslužuju svi istu kaznu za isto kazneno djelo. Može se dogoditi da se nešto uzima i kao otegotna i olakotna okolnost. Recimo, raniji život, ako je bio ekscesan, onda je obično otegotna, a ako nije bio osuđivan, može se uzeti kao olakotna. To što bi netko bio ratni junak i odlikovana osoba također se može dvojako tumačiti, može biti olakotna okolnost, ali je bitno je li njegovo sudjelovanje u ratu utjecalo na njegovo činjenje kaznenog djela. No trebalo bi se ocjenjivati od slučaja do slučaja, a ne neselektivno na sve slučajeve. Nadam se da sudovi tako i rade. Samo sudjelovanje u Domovinskom ratu, samo po sebi, smatram zanemarivom olakotnom okolnosti - rekao je Šerić.

Dobili niže kazne jer su bili u ratu

Bivšem HDZ-ovu načelniku Lasinje, Željku Prigorcu, u listopadu 2022. Visoki kazneni sud smanjio je kaznu za silovanje mještanke s dvije na godinu i pol zatvora jer je “prvostupanjski sud propustio olakotnim vrednovati njegovo sudioništvo u Domovinskom ratu, za što je i višestruko odlikovan”.

U rujnu 2021. Visoki kazneni sud je silovatelju šestogodišnje djevojčice smanjio kaznu koju mu je izrekao Županijski sud u Dubrovniku s 14 na 11 godina. Zaključili su da je “prvostupanjski sud prilikom odmjeravanja kazne precijenio značaj otegotnih, a podcijenio značaj olakotnih okolnosti te propustio optuženiku cijeniti kao olakotnu okolnost činjenicu da je sudjelovao u Domovinskom ratu”.

Ugostitelju koji je 2017. silovao zaposlenicu i zatočio je u svom stanu zagrebački Županijski sud izrekao je pet godina zatvora. Otegotna mu je bila ranija osuđivanost, čak dva puta za istovrsna kaznena djela, a među olakotnima sudjelovanje u Domovinskom ratu sa statusom invalida u visini od 60 posto i spomenica. Vrhovni sud povisio mu je kaznu za godinu dana.