Silvio Marić na sudu Mamićima: 'Dobivali smo novac na ruke. Ja sam zadnje išao po 80.000 €'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavlja se suđenje Zdravku Mamiću i još šestorici optuženih koje USKOK tereti da su nezakonito iz Dinama izvukli 19,1 milijun kuna.

Suđenje koje je započelo proljetos jedno je najopsežnijih u Hrvatskoj do sada i očekuje se da će biti maratonsko obzirom da je na popisu velik broj svjedoka, njih čak 180, među kojima i najpoznatnija imena hrvatskih nogometaša i managera.

Kranjčar i Barišić se nisu pojavili

U ponedjeljak se na suđenju nije pojavio svjedok i predsjednik Dinama Mirko Barišić opravdajući se organizacijskim poslovima oko utakmice Dinamo-Astana, no svoj je iskaz dao nekadašnji reprezentativac Daniel Šarić koji je govorio o podjeli transfernog novca između njega i Dinama kada je prelazio u Panathinaikos.

Na te okolnosti svjedočio je i nogometni manager Predrag Rački koji je bio posrednik u Šarićevom transferu. Nakon više rasprava dovršeno je i opsežno svjedočenje Ksenije Špoljarić, računovodstveno-financijske vještakinje, koja je trebala utvrditi okolnosti Mamićevog neovlaštenog podizanja 2,2 milijuna eura s računa Dinama u Klagenfurtu, a koji je novac koristio za osobne potrebe.

Vezano za taj dio Špoljarić je rekla da je analizom dokumentacije iz spisa utvrdila kako je u tom periodu, od 25. rujna 2002 do 8. ožujka 2007. godine na računu Dinama ostvarenom promet od 4,4 milijuna eura, ali da nije imala na raspolaganju dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da li je taj promet proknjižen u knjigama Dinama. S tim u vezi odvjetnica Nikkija Vuksana priložila je sudu kopiju računa Miroslava Ćire Blaževića iz koje je vidljivo da je 12. kolovoza 2002. na njegov račun sjela uplata od 152.88t eura i da li je to vidljivo po računu Dinama. Vještakinja je odgovorila da je na taj račun u više navrata izvršeno uplata, ukupno 402 tisuće eura.

Suđenje se u utorak nastavilo saslušanjem Silvia Marića koji je sucu Davoru Mitroviću rekao kako želi razgovor snimati na diktfon što mu je i odobreno. Marić je svjedočio na okolnost isplate novca 'na ruke' od strane Zdravka Mamića.

'Znali smo dobivati na ruke'

- Vezano za isplate novca kada nismo dobivali novac na račune, isplate su bile na osnovu godišnjih primanja, plaće, u iznosima koji su bili prema ugovoru i aneksima, u više navrata. Isplate su vršene na način da sam potpisivao potvrdu o primitku. Mi smo taj dio rješavali u računovodstvu kluba, ali možda i negdje drugdje, ne sjećam se baš da li je netko od vodećih ljudi u klubu bio prisutan tim prilikama. Oni su nama rekli da će nam to platiti na takav način. Da li je itko od igrača dobivao novac na takav način, ne znam. Sjećam se jednog iznosa od 80 tisuća eura koji sam dobio u srpnju 2005. godine. Netko mi je od vodećih ljudi kluba rekao da dođem u računovodstvo gdje sam preuzeo taj novac i za to potpisao potvrdu. To je bila zadnja isplata koju sam dobio tako. I ranije sam dobivao novac na takav način. Plaća je inače išla preko računa. Ovakva isplata nije bila uobičajena - kazao je Marić.

Na pitanje USKOK-a s kime je dogovoren ovakav način isplate, Marić je rekao sa Zdravkom Mamićem.

- On mi nije tada objasnio zašto dobivam novac na ruke, nego je rekao samo da je to takva procedura - dodao je rekavši i kako je po njegovom ugovoru NK Dinamo preuzeo obvezu plaćanja svih davanja (poreze i doprinose) na isplate pa je on dobivao neto.

- Ne sjećam se što sam napravio s tih 80 tisuća eura - rekao je Marić.

Prema izvodu iz spisa 'na ruke' je dobio najmanje tri isplate.

'Ne sjećam se što sam napravio sa 80.000 eura'

- To jesu moji potpisi. Jedna je potvrda pisana mojim rukopisom, a ostale ne. U ovoj sam napisao da sam 26.10.2002. dobio 50 tisuća eura od Zdravka Mamića, ali ne sjećam se da li mi je to on osobno uručio- ispričao je.

Marić je u NK Dinamo igrao više puta. Prvi puta od 1992.-1999. godine, potom sezonu 2002.-2003. te 2005.-2006. godine.

- Znalo je biti kašnjenja isplate plaća. Na kraju bi ih uvijek isplatili - rekao je.

Svjedočiti je trebao i Niko Kranjčar, no nije se pojavio jer mu nije uredno dostavljen poziv na raspravu