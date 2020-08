Pustio je tatu Roberta iz svoje sobe na pedijatriji, u kojoj je ostao sam, dr\u017ee\u0107i se \u010dvrsto u mislima za o\u010deve rije\u010di. A otac je obe\u0107anje ispunio. Nije oti\u0161ao daleko. Roberto Mate\u0161 (47)\u00a0 pred bolnicom je podigao \u0161ator, u njega stavio madrac na napuhivanje za pla\u017eu i kanistar vode.\u00a0

Na brzinu je preko interneta nabavio dva voki tokija i jedan odnio \u0160imunu. Bilo je to u ponedjeljak. Dva dana ranije dje\u010dak, koji je ina\u010de zdrav, dobio je temperaturu 38,6 koja nije padala, pa su ga roditelji odveli u bolnicu. Nakon \u0161to su mu snimili plu\u0107a, lije\u010dnici su posumnjali na bakterijsku upalu plu\u0107a i odlu\u010dili su ga zadr\u017eati. Za roditelje je uslijedila no\u0107na mora.\u00a0

Zbog strogih epidemiolo\u0161kih mjera donesenih zbog epidemije korona virusa lije\u010dnici su rekli roditeljima da niti jedno od njih ne mo\u017ee boraviti u bolnici uz \u0160imuna nego da ga mogu posje\u0107ivati svaki dan na samo 15 minuta.\u00a0

- Znao sam i prije za te mjere i strepio zbog njih, ali tek kad sam ih iskusio na vlastitoj ko\u017ei, dotukle su me. Ne bih to po\u017eelio ni najgorem neprijatelju - o\u010dajan je Roberto.\u00a0

U cijelom tom kaosu uspio se sabrati i sjetio se da mo\u017ee donijeti \u0161ator i kupiti voki toki.\u00a0

- Htio sam da \u0160imun zna da sam mu blizu iako ne mogu biti s njim i da se zbog toga osje\u0107a sigurno te da onda lak\u0161e prebrodi boravak u bolnici. Sad stalno zove i osje\u0107am da je opu\u0161teniji i da se manje boji, a onda smo i mi roditelji bolje - rekao je Roberto.\u00a0

No\u0107i su mu i dalje najte\u017ee. Od brige ne mo\u017ee puno spavati, a ono malo \u0161to i poku\u0161a odrijemati pretvori se u katastrofu, ba\u0161 kao \u0161to je bilo u no\u0107i na srijedu.\u00a0

- Padala je ki\u0161a i puhalo je kao ludo. Sve mi je promo\u010dilo u \u0161ator. Bio sam mokar i bilo mi je hladno, ali nisam htio i\u0107i ku\u0107i. \u017divim 15 kilometara odavde i tamo me vi\u0161e \u0160imun ne bi mogao dobiti ako bi me po\u017eelio nazvati usred no\u0107i. Oti\u0161ao sam presvu\u0107i se tek ujutro - govori bri\u017eni otac.\u00a0

Dok razgovaramo s ve\u0107 polako iscrpljenim \u010dovjekom, s njegova voki tokija za\u010duje se dje\u010dji glas.\u00a0

- Bok, tata, jesi u \u0161atoru? Ja sam upravo ru\u010dao saft i tijesto pa sam zadovoljan. Zna\u0161 da mi je to omiljeno jelo, je l\u2019 tako? - rekao je dje\u010dak, a Robertu se instantno ozarilo lice.

On je od prvog dana \u0160imunova boravka u bolnici o boli koju pro\u017eivljava jer ne mo\u017ee biti uz sina izvje\u0161tavao na Facebooku. \u017delio bi, ka\u017ee, da sve dopre do \u0161to ve\u0107eg broja ljudi i da se ukine odluka Sto\u017eera da roditelji ne mogu biti uz bolesnu djecu danono\u0107no.

- Nitko ne bi smio ovakvo ne\u0161to pro\u017eivljavati, ovo je velika trauma za sve - rekao je otac.\u00a0

Ministar zdravstva Vili Bero\u0161 po\u010detkom srpnja je objavio da, unato\u010d epidemiji, roditelji mogu biti uz djecu ako su mla\u0111a od tri godine ili su na dugotrajnom lije\u010denju. Ostali mogu posje\u0107ivati djecu samo na 15 minuta. Danas nam nitko iz Sto\u017eera nije odgovorio na upit vezan uz mogu\u0107nost ukidanja ove mjere.

Šimun (7) u bolnici je u Pakracu, a njegov je otac podigao šator ispred, jer ne smije biti s njim

Nitko ne bi smio ovakvo nešto proživljavati, ovo je velika trauma za sve, rekao nam je otac, koji je preko interneta kupio dva voki tokija. Jedan je dao sinu i tako svaki dan razgovaraju

