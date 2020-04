Šimun je stigao kući: Nije vidio braću, ali sretni smo što hoda

Mama, dida je pobjegao od nas, uzviknuo je razočarano maleni Šimun Stojanović (3) vidjevši da mu je djed pred vratima stana u Županji rano ujutro ostavio kruh, mlijeko i njemu omiljenu kiflu sa hrenovkom i - nestao!

Maleni hrvatski heroj Šimun, medicinsko čudo od djeteta, njegov otac Tomislav i mama Martina vratili su se s Floride u utorak popodne i odmah doputovali kući u Županju. Moraju biti narednih 14 dana u samoizolaciji jer su došli iz trenutačno najvećeg svjetskog žarišta COVID-a 19.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Došli smo avionom, naravno, nakon što nam je let za Europu 100 puta bio odgađan i prebacivan. Već smo mislili odustati, ali nas je hrvatski konzul u New Yorku, s kojim smo stalno bili u kontaktu, upozorio da naprosto moramo otići iz Amerike, bilo kako. Tek nekoliko sati prije leta saznali smo da ipak letimo. Triput smo presjedali, bez većih čekanja, tako da je sve prošlo na najbolji način. Brinuli smo se kako će to sve podnijeti Šimun, ali on je gledao crtiće, većinu vremena spavao i sve je bilo super - kaže mama Martina koja je jedva čekala vratiti se svojoj kući.

Na žalost, po dolasku nije mogla zagrliti i izljubiti druga dva sina, Tomislava i Nou Matiju, ni ostale članove obitelji jer su se strogo držali pravila udaljenosti i virusne zaštite tako da su i sad Šimunova braća smještena kod bake i djeda.

- U samoizolaciji smo nas troje i svi smo zdravi. Javili smo se liječniku, svaki dan si mjerimo temperaturu i javljamo sve promjene. Šimun i ja smo i u Americi bili jako pažljivi. Nismo izlazili nikamo osim kad smo išli na vježbe i u neizbježnu nabavku. Prije deset dana tamo je bila panika jer nije bilo toaletnog papira ni dezinficijenata u trgovinama, svi su pravili zalihe svega, kao i u Hrvatskoj, ali sad i tamo opskrba ide redovno. U Americi COVID-19 tek dobiva na zamahu. Trump je odlučio spašavati ekonomiju i nitko, pa ni mediji, nisu usmjereni ka propagiranju zaštite od virusa. Ljudi sami sebe potiču na korištenje maski, rukavica, dezinficijenata - rekla je Martina.

Foto: Privatni album

- Ima sve više oboljelih, a tek će uslijediti drama jer je u Philadelphiji, primjerice, puno doseljenika iz Meksika koji rade i sav novac šalju obiteljima, nemaju zdravstveno osiguranje pa ni ne idu kod doktora jer je liječenje tamo jako skupo. Ne drže se distance, ne koriste maske, idu po trgovinama, restoranima. Svi oni će biti rizične skupine i doista nam je drago što smo se vratili jer se u Hrvatskoj osjećamo sigurnije. Imamo svog liječnika kojemu se možemo obratiti za bilo što - dodala je Šimunova majka koja se još oporavlja od jet-laga i promjene šest vremenskih zona.

Šimun je bio jako sretan kada se vratio u svoj stan. Nakon sedam mjeseci boravka u Americi zaboravio je kakve sve igračke ima doma pa su mu sada sve kao nove. Ljuti ga jedino što mu pri kretanju sve smeta.

- Tamo nam je životni prostor bio puno veći i mogao je hodati kamo god, a ovaj stan je mali i, kamo god krene, na nešto naleti pa je stalno ljut. Inače hoda s protezom, ali kad treba napraviti više koraka uzme hodalicu. Ne osjeća se sigurno bez nje jer se boji pada. No rečeno nam je da će se s vremenom odviknuti od nje, kad bude sigurniji s protezom. I sad, kad se zaigra i zaboravi, krene nekamo bez hodalice i onda shvati da je nema pa se vrati po nju - priča mama koja je iznimno zadovoljna svime učinjenim na liječenju u Americi gdje je, prije sedam mjeseci, Šimun operiran na čuvenoj klinici Dr. Drora Paleya.

Dijete koje zbog brojnih tjelesnih malformacija nije imalo nikakve mogućnosti da hoda sad je na svojim nogicama, iznimno dobro se razvija i napreduje.

- Doktor je zadovoljan Šimunovim napretkom, a i mi. Kroz nekih godinu dana trebali bi mu uraditi još jednu korekcijsku operaciju desnog stopala. No Šimunovo liječenje nije završeno jer ga čeka još niz medicinskih i operativnih zahvata, uzrokovanih spinom bifidom, koje smo trebali nastaviti u Bostonu, u bolnici koja je specijalizirana za to - kaže majka.

- Šimun ima najteži oblik te bolesti i svakodnevno ima bolove u trbuhu, probleme sa stolicom koju nema samostalno pa ga kateteriziramo pet puta dnevno. Poslali smo im svu njegovu dokumentaciju na razmatranje i čekamo ishod, no vjerojatno će sve to sad biti odgođeno zbog situacije s koronom - zaključila je Martina Stojanović koja će sad morati sama raditi fizikalnu terapiju sa Šimom dok se ne stvore uvjeti za pravu medicinsku.

Foto: Privatni album

Tema: Hrvatska