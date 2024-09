Šimunić: 'Htio sam promijeniti karticu ali mi ne daju. Smiješno i žalosno, građani su u zabludi'

Htio sam biti transparentan, ali mi ne daju, tako je gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić komentirao odluku Povjerenstva za sukob interesa prema kojoj on kao obveznik više ne može bilo kad unijeti promjenu u svoju imovinsku karticu.

- Kad se digla plaća dužnosnika, i meni se digla automatizmom. Odlučio sam to prijaviti i promijeniti u imovinskoj kartici, da sve bude transparentno. Ispunio sam to kao i svake godine, predao sam i poslao poštom, kako to već ide, no zvali su me iz povjerenstva i rekli da će ta promjena biti poništena, da se ona ne može raditi usred godine nego na početku nove godine - rekao nam je Šimunić. Dodao je i kako ne može biti pošten, a htio bi.

- Mislim da to nema smisla, ako se dogodi nova promjena, ne mogu je unijeti. Građani ne znaju za naše promjene, u ovom slučaju promjenu plaće, i žive u zabludi, smiješno je. Ne znam je li više smiješno ili žalosno - rekao je gradonačelnik. Zaključio je i kako su mu iz povjerenstva rekli da novinare, ako budu pitali zašto nije unio promjenu, uputi na povjerenstvo, što smo i učinili.

- Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa ne dopušta podnošenje kartice povodom bitne promjene nego imamo godišnje imovinske kartice. Oni svu imovinu koju su stekli, tako i promjenu plaće, dužni su prijaviti do 31. siječnja 2025. godine u godišnjoj imovinskoj kartici - rekli su nam iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Dakle, ako netko od dužnosnika, predsjednik, premijer, ministri, župani, gradonačelnici, načelnici ili netko drugi od obveznika kupi nekretninu, pokretninu ili sebi još poveća plaću, građani to neće znati sve dok obveznik ne podnese godišnju imovinsku karticu, na početku nove godine. 