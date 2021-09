Nakon otkrića kako su bivše vlasti u gradu Oroslavju čudno procjenjivale i kupovale zemljište, novoizabrani gradonačelnik Oroslavja, Viktor Šimunić, nastavio je prokazivati malverzacije i pozvao ljude da naprave isto.

Svoj status na Facebooku počeo je naslovom 'Kako Hrvatska može u bolje sutra' i pozvao ljude da reagiraju na kriminal kojeg provodi manjina umreženih ljudi.

- Dosta je bilo: nemoj niš reći, okreni glavu, ma pusti to, bolje je u to ne dirati jer te bude mrak pojel, ma tiho budi mali nije to tvoja briga, ma bude se i za tebe neke našlo... Ne, ne i ne, dosta je bilo toga, dosta i previše!

Znam da je za takav rez potrebna snaga. Znam da se nikom nije lako izložiti. Staviti svoju obitelj, ono najsvetije kaj čovjek ima na kocku. To nije lako. Ali, s druge strane pitam - jel lako gledati kak kriminalci bivaju neosuđeni za zločine koje su počinili? Jel lako kad svi znamo da je netko lopov, a da normalno šeće po ulicama slobodan? Je li lako kad ti treba veza za dijete da ga zaposliš jer drugačije ne ide? Jel lako kad se treba krpati kraj s krajem iz mjeseca u mjesec, s plaćama za koje nema, a nema jer se naši novci iz sustava PDV-a troše olako, bez plana i lakonski? - napisao je Šimunić pa nastavio:

- Ljudi dragi, toleriranjem toga vječito plešemo u limbu u kojem nam komandira šačica koja je interesno povezana. I dok oni pogoduju sebi, šeću se slobodni s hrpom masla na leđima i možda se i smiju ljudima koji pokušavaju biti pošteni. Mi okretanjem glave od toga sve to podržavamo! Time im se omogućuje da nastave raditi kak su i do sad radili!

Pozivam sve građane ove zemlje da se pobrinu za sebe, da se zaštite i da zaštite svoju djecu. Nemojte tolerirati kriminal, nemojte dopuštati da vas netko pored zdravih ušiju i očiju laže, nemojte dopustiti da vam vaše uzimaju! - napisao je.

Pozvao je sve stanovnike Hrvatske da se ujedine i kažu: "Dosta mi je i to više ne toleriram!"

- I nikad mi nije bilo teško krenuti prvi i povesti primjerom. Upravo zato kazneno prijavljujem nemili događaj koji se dogodio u mojem Oroslavju. I ak naiđem na slično napravil budem to opet. I opet i opet i opet i opet. I nikad se od toga nem umoril jer se od borbe za domovinu ne odustaje i ne umara! Neka strepe pred pravdom i neka znaju je da ono što su činili kontra susjeda, sugrađana i sve naše djece i da se toga trebaju sramiti, a da mi kao društvo to trebamo javno osuditi. Tek onda bude Hrvatska krenula naprijed. Tek onda budemo ozdravili kao društvo. Tek onda budemo prosperirali. Tek onda bude nam svima bolje - napisao je.

Sve je zaključio kako je i to nažalost posao gradonačelnika, a ne okretanje glave od problema.