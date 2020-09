Šimunov prvi dan u vrtiću: 'Već nakon sat vremena nije htio kući, sva djeca su ga prihvatila'

Bilo je sporno je li zbog proteze na nozi za njega opasno boraviti u vrtiću s drugom djecom te mogu li mu djeca nehotice ili namjerno iščupati kateter, ali u srijedu je sve bilo riješeno

<p>U tih sat vremena nije me ni pogledao. Uživao je. Druga su djeca dolazila k meni i pitali me: ‘Teta, koja noga je Šimunu bolesna?’. Naime, nisu vidjeli protezu jer je imao dugačku trenirkicu, čarape i papuče, rekla je presretna mama Martina. </p><p>Njezin hrabri sin Šimun (3) jučer je napokon krenuo u Dječji vrtić Maslačak u Županji. Trenutačno je na prilagodbi i sljedeća će tri mjeseca tamo boraviti po sat vremena dnevno, a uz njega će stalno biti mama. Šimunovi liječnici izdali su preporuku za dječakovu socijalizaciju jer smatraju da dječak može i treba ići u vrtić. </p><p>Međutim, Upravno vijeće vrtića smatralo je da za Šimuna ipak trebaju specijalni uvjeti. Bilo je sporno je li zbog proteze na nozi za njega opasno boraviti u vrtiću s drugom djecom te mogu li mu djeca nehotice ili namjerno iščupati kateter, kao i tko će mu u vrtiću taj kateter mijenjati. </p><p>Javna pravobraniteljica za djecu invalide pregledala je sve dječakove medicinske nalaze i naložila vrtiću obavezan upis u redovnu grupu jer se u suprotnom radi o teškom kršenju djetetovih prava i prava invalida. Vrtić nije smatrao njezin dopis obvezujućim. Umjesto toga, ravnateljica vrtića Terezija Nemetz zatražila je od Ministarstva obrazovanja očitovanje o zakonitosti provedenog postupka. </p><p>- Već sam počela očajavati, kad me je u srijedu nazvao tajnik Ministarstva i pitao me zašto Šimun ne ide u vrtić. Bila sam zatečena. Rekao mi je da su me iz vrtića trebali obavijestiti da Šimun u vrtić kreće kad i druga djeca - rekla je Martina Stojanović. Dodala je kako su Šimuna jučer djeca srdačno dočekala i pozdravila. </p><p>- Bili su jako pažljivi. Šimun je sjeo odgojiteljici u krilo, malo su se mazili i onda je otišao igrati se s djecom. Nakon sat vremena nije želio ići kući - otkrila je Šimunova majka. </p>