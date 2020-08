Maleni Šimun (3) je proplivao: Nakon teške operacije lavić je 'postao prava ribica' u vodi

Cijela obitelj jedva je čekala otići na more nakon iznimno stresne godine i povratka iz Amerike, gdje je Šimun dobio protezu za hodanje. Iz mora nije izlazio, a zaljubio se u jednu curicu iz Zagreba

<p>Izašao je iz auta prije deset dana i ravno u more. Obožava more i cijeli dan bi se kupao, rekla nam je <strong>Martina Stojanović</strong>, <strong>Šimunova</strong> mama. Jučer im je bio zadnji dan mora, a odmarali su se u Podstrani kod prijatelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Cijela obitelj jedva je čekala otići na more nakon iznimno stresne godine i povratka iz Amerike, gdje je Šimun dobio protezu za hodanje.</p><h2>Ruši sve granice </h2><p>- Tko je rekao da ne može?!? Tko je sumnjao?!? Mali lavić se transformirao u ribicu, i ne odustaje... Ovo dijete je mnogima od vas dalo nadu, bezbroj vas je motiviralo da ne odustajete od sebe i sebi dragih osoba.Pokazao je da svojim malim tijelom, za koje su pojedini mislili da neće moći puno, on ruši granice, ide iz krajnosti u krajnost! Šimun uvijek pronađe način da učini ono sto želi, da dođe do onoga sto hoće... A hoće puno toga, baš kao i njegovi mali znatiželjni vršnjaci... Toliko sličan, a toliko različit... Toliko poseban... Znam da će jednog dana svima vama s ponosom moći reći da ne odustajete od sebe, od snova, jer vi ih zaslužujete, svatko ih zaslužuje, jer sanjati nam nitko ne može zabraniti... Naše pokušaje i našu nadu nam nitko ne može ukrasti. Sanjajte, ne odustajte, pokušavajte... Život je kratak i u našim rukama, na nama je da ga zagrlimo i prihvatimo baš onakvog kakav nam je darovan! - napisala je ponosna mama Martina.</p><p>Kako je Šimun na Floridi nakon operacije išao na terapije i vježbe u bazenu, već je tamo bio dobar u vodi, no tek sad je na moru skroz proplivao.</p><p>- Obožava more, ne izlazi. Kao da je ribica. To je odlično, jer mu plivanje jako pomaže kod razgibavanja kuka i pokretljivosti noge. Čim se vrate u Županju, maleni će nastaviti plivati i vježbati na bazenu.</p><p>- Osim što je odlično proplivao i svi smo ponosi, naš Šimun se i zaljubio. Da, dogodila se ona prva dječja ljubav.<br/> - Zaljubio se u Miju iz Zagreba. Samo su šest dana razlike i baš u svemu si pašu - rekla nam je s osmijehom mama Martina.<br/> Mia je otišla kući ranije, a Šimun svaki dan pita gdje je, da bi se on igrao s njom, družio...</p><h2>Ma bolje od kina! </h2><p>- Djevojčica se malo bojala vode, a on ju je onako hrabrio i uvjeravao je da je ne treba biti strah. Ma to ste trebali vidjeti, bolje od kina. Nek’ se naš Šimun prvi put zaljubio - zaključila je majka.</p><p>Podsjetimo, dječak je rođen iz uredne trudnoće.</p><p>- On nam je treće dijete. Čim sam ga vidjela u rodilištu, shvatila sam da nešto nije u redu. Nogice su mu beživotno visjele niz tijelo. Liječnici, sestre i suprug, koji je bio sa mnom u rađaonici, zanijemili su. Očekivali smo zdravo dijete, a dobili smo Šimuna, koji u nogama nema više od 25 kostiju, nema koljeno, kuk, imao je zapetljane živce kralježnice - rekla nam je tada mama Martina.</p><h2>Izvrsno napreduje </h2><p>Obitelj je pokrenula akciju i lani u rujnu otputovali su u Ameriku, gdje je Šimuna operirao dr. Paley. Operacija je bila ravna medicinskom čudu. Šimun je dobio i protezu te uskoro prohodao. Dijete koje zbog brojnih tjelesnih malformacija nije imalo nikakve mogućnosti hodati sad se iznimno dobro se razvija i napreduje.</p><p>- Jako smo zadovoljni njegovim napretkom. Dr. Paley dolazi krajem mjeseca u Poljsku, gdje je i Šimun dobio termin za kontrolu 28. kolovoza. Ondje će dogovoriti s liječnikom i termin nove operacije.</p>