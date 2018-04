‘Sin (11) mi je nakon pada s traktora u komi, teško nam je’

Ne želim ništa govoriti, nismo dobro i teško nam je. Moj sin je još u induciranoj komi, ne znamo što će biti dalje, kratko nam je, tihim glasom, izustila majka dječaka (11), koji je u utorak u Raščanima vozio traktor i malo poslije 13 sati sletio s ceste u potok. S teškim i po život opasnim ozljedama prevezli su ga u koprivničku Opću bolnicu.

Nakon ukazane pomoći kolima Hitne je prevezen u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu, potvrdio nam je ravnatelj koprivničke bolnice, dr. Mato Devčić, ne precizirajući o kakvim se ozljedama radi, već nas je uputio na zagrebačku Kliniku.

U PU koprivničko-križevačkoj su nam rekli da je dječak vozio traktor i bio sam u kabini kad se desila nesreća, ali da se još slaže 'mozaik' koji bi trebao dati sliku o svim okolnostima koje su prethodile, ali i dovele do ove teške nesreće u kojoj je teško stradao učenik 4. razreda osnovne škole u susjednom selu Čvrstec.

Prema riječima očevica, dječak se traktorom spuštao niz ulicu, koja je na izlasku iz sela jako strma. U jednom trenutku, negdje na polovici brijega traktor je počeo ubrzavati. Izgledalo je da je dječak izgubio kontrolu.

- Učinilo mi se da se nešto dogodilo s traktorom koji je odjednom pojurio kao da je u 'leru' - kazao je.

Iako je, kako navode šokirani mještani, dječak znao upravljati traktorom on se najvjerojatnije uspaničio i umjesto da je dolaskom pred most nastavio vožnju ravno, on je pokušao savladati desni oštri zavoj.

- Tu je pogriješio, jer se vjerojatno uplašio i traktorom je negdje na polovici zavoja sletio u potok s lijeve mu strane u dubinu nekih tri metra - kazao nam je očevidac (65) tražeći anonimnost.

Na traktor je bila prikvačena drljača, što upućuje da je dječak krenuo na njivu.

Na mjestu nesreće smo zatekli djeda Stjepana koji je stigao na traktoru, kao i dječakovu tetku. Djed nam je kazao da se nada najboljem, te da su roditelji, koji uz njega imaju još mlađu kćer i sina, otišli kod unuka u bolnicu.

Policijska istraživanja će obuhvatiti i starije ukućane kako bi se postavilo pitanje odgovornosti starijih koji su dječaku dozvolili da ide u polje traktorom i time dovede svoj život u opasnost.