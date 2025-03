Sin bivšeg guvernera HNB-a osuđen na zatvor, prijetio djevojci: 'Treba vas istrijebiti!'

Vedran Rohatinski (39), sin bivšeg guvernera Hrvatske narodne banke, nepravomoćno je osuđen na sedam mjeseci zatvora zbog prijetnji smrću bivšoj djevojci. Presudu je donio Općinski kazneni sud u Zagrebu, a suđenje je od prvog ročišta bilo zatvoreno za javnost. Osim zatvorske kazne, sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja te liječenja od alkoholizma, dok je plaćanja sudskih troškova oslobođen, piše Jutarnji list.

Rohatinski je u istražnom zatvoru proveo gotovo pet mjeseci, od 16. svibnja do 3. listopada prošle godine. Ako viši sud potvrdi presudu, iza rešetaka će morati provesti još otprilike dva i pol mjeseca.

Incident zbog kojeg je osuđen dogodio se 13. svibnja prošle godine u Zagrebu. Prema optužnici, Rohatinski je škarama i šakom nasrnuo na bivšu djevojku, pri čemu joj je prijetio: "Misliš pobjeći? Nitko te od mene neće spasiti. Treba vas ubiti, istrijebiti. Ubit ću te, lopovi jedni."

Unatoč dokazima, tijekom cijelog procesa negirao je krivnju. Na početku suđenja izjavio je: "Nisam kriv. Nisam tad uopće tamo ni bio."

Njegova verzija događaja uključuje tvrdnje da je bivša djevojka njega zastrašivala i prijetila mu, ali on to nije prijavio jer, kako je rekao, "nikoga u životu nije prijavio". Priznao je da konzumira alkohol nekoliko puta tjedno, dok je kokain koristio samo nakon smrti oca, no tvrdi da je s time prestao.

Oštećena žena, koja je ranije bila u vezi s Rohatinskim, opisala je kako ju je verbalno i fizički napadao te joj prijetio ubojstvom. Svjedočila je i njezina prijateljica, koja je potvrdila da ju je Rohatinski nazivao lopovom i prijetio joj smrću.

U početku je bio optužen i za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda, ali je ta optužba kasnije odbačena, pa je osuđen samo za prijetnje smrću.

Rohatinski je već ranije tri puta prekršajno i tri puta kazneno osuđivan, ali su mu sve kazne bile uvjetne. U ranijem sudskom postupku također mu je izrečena obveza liječenja od ovisnosti o alkoholu.