'Sin i ja nemamo ruke, ali sami jedemo, peremo zube i pišemo'

Linda Bannon (40) i njezin sin Tim (13) iz Chicaga imaju rijedak sindrom zbog kojeg su rođeni bez ruku. No oni se ne sažalijevaju i vode normalan život. Gotovo sve mogu sami. Peru zube, jedu, pišu, Linda se sama šminka i odijeva sina, Tim se igra te čak svira gitaru.

Linda je do svoje 12. godine koristila proteze no odbacila ih je kada je shvatila da su joj više odmagale nego pomagale. Otada sve radi nogama. Jedino što prepušta svojem suprugu Ricku je vožnja automobila i to zbog sigurnosnih razloga.

Foto: Profimedia

Linda i Rick su se upoznali u teretani. Hodali su neko vrijeme, a onda ju je zaprosio u restoranu u kojem su imali prvi spoj. Odlučili su da će imati djecu, ali su se morali suočiti s činjenicom da će možda naslijediti sidrom koji ima Linda.

Foto: Profimedia

- Mojim roditeljima su savjetovali da me daju na posvajanje. Mojeg oca je to jako naljutilo i nisu niti razmišljali o tome da bi me ostavili - kaže Linda. Dodaje da im je bilo najteže što je Tim nakon rođena morao na operaciju srca.

Foto: Profimedia

- Bojali smo se da će morati ići na još operacija - kaže Linda.

Ona je shvatila da je drugačija od ostale djece kad je imala pet godina. U školi je bila izvrsna učenica i kao tinejdžerica uživala je u stvarima kao i druga djeca te dobi. Ipak, u školi su ju znali maltretirati.

- I danas ljudi u mene bulje ili me ignoriraju no ja se ne ljutim - kaže Linda. Dodaje kako Tim ide normalno u školu i da ima prijatelje.

- Nadam se da će raditi i biti produktivan član društva, a najviše želim da bude sretan - kaže Linda, pisao je Mirror.