VIDEO Petero mrtvih u užasnom napadu u SAD-u. Nožem napao ljude, policija ubila napadača

Mirno jutro u američkoj saveznoj državi Washington pretvorilo se u krvavi kaos. Muškarac (32) nožem je nasrnuo na više osoba ispred obiteljske kuće na području Key Peninsula i usmrtio četvero ljudi. Nekoliko minuta kasnije stigao je zamjenik šerifa i hicima ga usmrtio na mjestu događaja, javlja ABC News.

Prve dojave policija je zaprimila oko 8:45 sati, prijavljeno je da muškarac krši sudsku zabranu prilaska. No ispostavilo se da nalog još nije bio službeno uručen. Dok su policajci bili na putu kako bi mu ga predali, uslijedio je šok.

Oko 9:30 sati više prestravljenih građana nazvalo je hitne službe tvrdeći da muškarac nožem napada ljude ispred kuće u mjestu Wauna. Samo tri minute kasnije začuli su se pucnjevi.

Tri osobe preminule su na mjestu napada, dok je četvrta umrla u bolnici. Svi su bili izbodeni. Napadač je također proglašen mrtvim na mjestu događaja nakon što je policajac zapucao.

Prema sudskim spisima, na toj su adresi živjeli 52-godišnja majka i njezin 33-godišnji sin. Sud je prošlog svibnja sinu naredio da napusti kuću i godinu dana se ne približava majci. U dokumentima stoji da boluje od psihičkih poremećaja te da je majci prijetio riječima kako joj je 'grob već iskopan'.

Majka je još 2020. tražila zaštitu tvrdeći da je prijetio nožem njezinoj kćeri. U novijem zahtjevu navela je da je uništavao stvari po kući, da joj je nestala mačka te da se ponašao rastrojeno, uvjeren da je 'egipatski bog'. Sud mu je zabranio posjedovanje oružja i naložio psihijatrijsko liječenje.