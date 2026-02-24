Obavijesti

News

Komentari 0
IMAO ZABRANU PRILASKA

VIDEO Petero mrtvih u užasnom napadu u SAD-u. Nožem napao ljude, policija ubila napadača

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Petero mrtvih u užasnom napadu u SAD-u. Nožem napao ljude, policija ubila napadača
2
Foto: Pierce County Sheriff's Office

Majka je godinama tražila zaštitu zbog njegovih prijetnji i psihičkih ispada. U utorak ujutro sve je eskaliralo – četvero mrtvih, a napadača je na kraju upucao zamjenik šerifa.

Admiral

Mirno jutro u američkoj saveznoj državi Washington pretvorilo se u krvavi kaos. Muškarac (32) nožem je nasrnuo na više osoba ispred obiteljske kuće na području Key Peninsula i usmrtio četvero ljudi. Nekoliko minuta kasnije stigao je zamjenik šerifa i hicima ga usmrtio na mjestu događaja, javlja ABC News.

Prve dojave policija je zaprimila oko 8:45 sati, prijavljeno je da muškarac krši sudsku zabranu prilaska. No ispostavilo se da nalog još nije bio službeno uručen. Dok su policajci bili na putu kako bi mu ga predali, uslijedio je šok.

DRAMA U MISSOURIJU Ubio dva policajca tijekom prometne kontrole u SAD-u: Kasnije ga likvidirali u pucnjavi
Ubio dva policajca tijekom prometne kontrole u SAD-u: Kasnije ga likvidirali u pucnjavi

Oko 9:30 sati više prestravljenih građana nazvalo je hitne službe tvrdeći da muškarac nožem napada ljude ispred kuće u mjestu Wauna. Samo tri minute kasnije začuli su se pucnjevi.

Tri osobe preminule su na mjestu napada, dok je četvrta umrla u bolnici. Svi su bili izbodeni. Napadač je također proglašen mrtvim na mjestu događaja nakon što je policajac zapucao.

UVELI IZVANREDNO STANJE FOTO Katastrofa u Brazilu. 22 mrtvih, nezapamćene kiše i klizišta gutaju kuće: 'Kritično je'
FOTO Katastrofa u Brazilu. 22 mrtvih, nezapamćene kiše i klizišta gutaju kuće: 'Kritično je'

Prema sudskim spisima, na toj su adresi živjeli 52-godišnja majka i njezin 33-godišnji sin. Sud je prošlog svibnja sinu naredio da napusti kuću i godinu dana se ne približava majci. U dokumentima stoji da boluje od psihičkih poremećaja te da je majci prijetio riječima kako joj je 'grob već iskopan'.

Majka je još 2020. tražila zaštitu tvrdeći da je prijetio nožem njezinoj kćeri. U novijem zahtjevu navela je da je uništavao stvari po kući, da joj je nestala mačka te da se ponašao rastrojeno, uvjeren da je 'egipatski bog'. Sud mu je zabranio posjedovanje oružja i naložio psihijatrijsko liječenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
RASTU TENZIJE

Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'

Oporbeni pokret Slovačka, na čelu s bivšim premijerom Igorom Matovičem, nazvao je Fica slugom ruskog predsjednika Vladimira Putina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026