DRAMA U MISSOURIJU

Ubio dva policajca tijekom prometne kontrole u SAD-u: Kasnije ga likvidirali u pucnjavi

Ubio dva policajca tijekom prometne kontrole u SAD-u: Kasnije ga likvidirali u pucnjavi
Foto: Missouri State Highway Patrol/Reuters/canva

Richard Dean Bird bio je dobro poznat policiji po nasilnom ponašanju prema snagama reda. Godine 2014. u Kansasu je optužen za pokušaj ubojstva nakon što je pucao na policajca

Mirno poslijepodne u ruralnom okrugu Christian u Missouriju pretvorilo se u krvavu dramu koja je završila smrću dvojice zamjenika šerifa i napadača te ranjavanjem još dvojice policajaca. Višesatna potjera za bjeguncem Richardom Deanom Birdom okončana je u utorak rano ujutro nakon žestoke razmjene vatre, piše News Leader.

Drama je započela u ponedjeljak poslijepodne kada je zamjenik šerifa Gabriel Ramirez (30) zaustavio bijeli kamionet Chevrolet Silverado tijekom rutinske kontrole prometa u blizini Highlandvillea. Tijekom intervencije, vozač Richard Dean Bird (45) je zapucao i na mjestu usmrtio Ramireza, a zatim pobjegao s mjesta događaja. Odmah je pokrenuta masovna potjera u kojoj je sudjelovalo stotinjak policajaca iz više lokalnih, državnih i saveznih agencija. Državna patrola Missourija izdala je takozvani "Blue Alert", sustav javnog uzbunjivanja koji se aktivira kada je policajac ubijen ili teško ranjen, a osumnjičenik je u bijegu.

Krvavi rasplet u šumovitom području

Nekoliko sati kasnije, Birdov kamionet pronađen je napušten u susjednom okrugu Stone. Policijske snage, koristeći helikopter i termalne kamere, suzile su potragu na gusto šumovito područje u blizini Reeds Springa. Kada su locirali bjegunca u utorak rano ujutro, došlo je do žestoke pucnjave. U obračunu je ubijen još jedan zamjenik šerifa okruga Christian, čiji identitet nije odmah objavljen. Ranjena su i dva policajca – jedan iz okruga Christian, a drugi iz okruga Webster, no njihove ozljede, srećom, nisu opasne po život. Napadač Richard Dean Bird također je ubijen u pucnjavi.

Richard Dean Bird bio je dobro poznat policiji po nasilnom ponašanju prema snagama reda. Godine 2014. u Kansasu je optužen za pokušaj ubojstva nakon što je pucao na policajca. Iako je tada osuđen na osam godina zatvora, pušten je na slobodu u travnju 2023. godine. U trenutku smrtonosnog napada, u Missouriju se suočavao s optužbama za provalu, posjedovanje ukradene imovine i droge, a samo tjedan dana ranije pušten je na slobodu uz jamčevinu od 50.000 dolara.

Šerif susjednog okruga Stone, Doug Rader, koji je sudjelovao u potrazi, izrazio je tugu zbog tragičnog ishoda.

​- Ovo je vjerojatno najgori dan u povijesti šerifovog ureda okruga Christian. Bio je to užasan dan, ali snage za provođenje zakona su se ujedinile i privele ovu situaciju kraju - poručio je Rader.
 

