Sin mu je razbio službeni auto: Šef policije već bio kažnjavan

Policijski Ford Focus u utorak oko tri sata završio je u ogradi mosta na Katalinića brigu, mosta koji povezuje trajektnu luku s Bačvicama.

Nije bilo ozlijeđenih, nije ni prevelika materijalna šteta nastala, nastradali su desna poluosovina i suvozačeva vrata, no o slučaju su detaljno izvijestili iz MUP-a. Naime, službenim vozilom je pijan upravljao 18-godišnji sin Slobodana Marendića, načelnika splitske Policijske uprave! Nakon nesreće napuhao je 1,7 promila.

Pijanog sina odveo kući

- Čim sam saznao za prometnu nezgodu, obavijestio sam operativno dežurstvo te zatražio da se odradi službena i u ovakvim slučajevima zakonom propisana procedura. To sam napravio kao policijski službenik, a onda sam kao roditelj zamolio prijatelje da me prebace tamo te sam odveo sina kući. Očigledno se osjetio dovoljno hrabar, sposoban, ali napravio je nepromišljenu stvar, pogriješio je. Mislim da je njemu više žao nego meni - rekao nam je načelnik Marendić.

'Poslužio' se ključevima

Sin, koji će za mjesec dana napuniti 19 godina, radi kao konobar te se nešto iza 1 sat poslije ponoći vratio kući. No kasnije ga je nazvala djevojka, kojoj je trebao prijevoz, a privatni Renault nije bio dostupan. Mladić se stoga “poslužio” ključevima službenog Ford Focusa. Načelnik splitske policije spreman je preuzeti odgovornost, iako smatra da je poduzeo sve što je u njegovoj moći. Ključeve policijskog vozila sin je uzeo bez njegova znanja. I dok iz PU splitsko-dalmatinske nisu željeli ništa komentirati, MUP se oglasio priopćenjem.

- Glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim Ravnateljstva policije u PU splitsko-dalmatinsku - kažu iz MUP-a.

Ne moraju ga zadržati

Tek nakon što stručni tim završi s izvidima, znat će se hoće li pokrenuti disciplinski postupak protiv načelnika te koje će sve prijave dobiti sin načelnika.

Za očekivati je da bi mladić, uz prekršajne prijave zbog vožnje pod utjecajem alkohola i izazivanja prometne nesreće s materijalnom štetom, mogao dobiti i kaznenu prijavu zbog neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari. Postavilo se pitanje i zbog čega policija mladića nije zadržala u službenim prostorijama do otrežnjenja, što obično čine s vozačima koji imaju iznad 1,5 promila, No zakon policiju ne obvezuje da vozača mora zadržati na otrežnjenju, najbitnije je da ga isključe iz prometa.

Protiv Marendića već se vodio postupak

Ovo nije prvi put da se načelnikov službeni automobil koristi u privatne svrhe. Naime, zbog toga se protiv Slobodana Marendića već se vodio disciplinski postupak, piše Index.hr.

Načelnik splitske policije kažnjen je 2014. zbog teže povrede radne discipline jer su ga kolege policijskim autom odvozili i dovozili iz Splita u Solin, gdje Marendić živi.

Postupak je pokrenut 2013. godine. U vrijeme jednog od natječaja za načelnika PU splitske, stigla je anonimna prijava protiv Marendića, koji je u to doba bio šef Sektora policije. U njoj je prijavljeno da se Marendića u razdoblju od studenog 2013. do ožujka 2014., po završetku radnog vremena službenim autom vozilo iz Splita u Solin. To su radili policijski službenici kojima je Marendić bio nadređen.

Marendić je kažnjen s 10 posto umanjenja plaće za jedan mjesec. Stvar je okončana 2014. godina i Marendić, a i njegovi pretpostavljeni, nisu vidjeli nikakvu smetnju da se javi na natječaj za šefa policije te u konačnici, u veljači prošle godine bude izabran, donosi Index.