'Sin svaki dan pita za mamu, kažemo mu da je kod zubara'

U Kuršancu i dalje šok i nevjerica zbog nesreće u kojoj je noge izgubila 21-godišnja Jagoda Ignac pred očima supruga Zlatka Oršuša i njihova četverogodišnjeg sina tijekom večernje šetnje.

- Šetali smo van ceste uz rub po ulici. Vidio sam ga da juri, a nekih 15 metara prije uzeo je zamah i svom snagom pojurio prema meni. U toj sekundi sam uspio odgurnuti sina s kolicima, suprugu Jagodu nisam stigao. Onda je ponovno krenuo i još jedanput ju je udario. Bio sam u šoku. Krvi je bilo svuda. Mislio sam da sanjam - ispričao nam je Jagodin suprug Zlatko koji je zbog šoka morao uzeti bolovanje.

Foto: 24sata/24sata

Osim što je stalno pod sredstvima za smirenje, dobio je i dvije injekcije jer se nikako ne može nositi s tim što se dogodilo.

- Stalno plačem, ali se suzdržavam pred sinom. Sve je i on vidio, ali kao da je to potisnuo. Ne sjeća se. Pita stalno za mamu za koju je bio jako vezan. Kažem mu da je kod zubara ili na burzi. Bio sam kod nje. Ona je svjesna svega. Sekundu nakon što se to dogodilo, zvao sam u pomoć, plakao, vikao da netko zove Hitnu pomoć. Ona je izgubila svijest a ja sam je grlio - ispričao nam je potresnu priču Jagodin suprug Zlatko.

Predstavnik romske manjine u Kuršancu, Josip Petrović kazao je da je on zvao Hitnu ali da su najprije tražili ozlijeđenu na telefon.

- Rekao sam im da je ne mogu dati na telefon jer se onesvijestila. Onda su rekli da onda čekamo. Bilo je zaista hitno i onda je jedan čovjek iz naselja koji nema ni vozačke dozvolu, autom krenuo s Jagodom prema bolnici. U Strahonincu smo susreli vozilo Hitne pomoći, te su je oni dalje vozili. Međutim, druga otkinuta noga je ostala tamo na mjestu događaja i tek su došli po nju nakon četiri sata. Da su je odmah odvezli, možda bi je uspjeli sačuvati i spojiti u bolnici - ispričao nam je Josip Petrović.

On je kao i Jagodini i Zlatkovi roditelji, rekao da je vozač koji je unesrećio Jagodu bio pijan i da je taj dan bio u svadbi u Orehovici.

- Stalno pije, ostavila ga je i supruga već davno prije. Ima dvoje odrasle djece. Mi još nismo bili kod Jagode. Bila je samo njezina sestra, moja druga kćer. Složila se da i ja dođem danas, pa ću otići. Zna Jagoda da sam bolesna, pa se boji da mi se zdravlje ne pogorša još više - rekla nam je Anđela Ignac, majka stradale mlade žene.

Foto: 24sata/24sata

'Hodi, sad ću te probušiti'

Ona i suprug Stjepan, jako su zabrinuti zbog kćeri ali i zeta Zlatka za kojeg su rekli da se ne osjeća dobro.

Kako doznajemo od Zdravka Oršuša, svekra nesretne Jagode, njegov drugi sin i imenjak Zlatko odmah je otišao u kuću vozača koji je s mjesta nesreće pobjegao kući, a koji stanuje dvije kuće dalje od njih.

- Pitao ga je zašto je pobjegao, a ovaj je uzeo drvenu palicu od metle i krenuo prema njemu riječima „hodi, hodi, sad ću te probušiti“, a onda su njegovi drugi ukućani uzeli i upalili motornu pilu i krenuli na njega, pa je morao pobjeći. Nakon 5 minuta došli su u naše dvorište njegovi nećaci s pištoljima i automatskim puškama. Jako smo bili uplašeni. Ranije sam imao nekih sukoba s njima. Prije godinu i pol sam mu posudio 200 kuna. Nije mi htio vratiti. Onda je htio još da mu posudim ali nisam više htio. Često je radio probleme, napio bi se. Bio je i on invalid na jednu nogu i ne znam kako uopće ima vozačku dozvolu. Živi od socijalne pomoći jer je i on invalid na jednu nogu. Nedavno je i prijetio kada mu nisam više dao novac, da će netko od nas životom platiti. Eto, gotovo da je ostvario svoje prijetnje - kazao nam je Jagodin svekar Zdravko.

Predstavnik romskog naselja Petrović i obitelj Jagodinog supruga, ogorčeni su jer se po naselju stalno juri autima, te mnoge kuće nemaju ograde a djeca su posvuda.

- Odmah nakon nesreće smo sami improvizirali ležeće policajce. Zabetonirali smo šipke po cestama u naselju radi sigurnosti, ali je došla policija i zaprijetila nam da to maknemo inače ćemo biti kažnjeni. Ovdje je teško živjeti. Tu ima puno „Indijanaca“. Mnogi žive od socijalne pomoći i po cijele dane piju i kradu. Danju prošeću naseljem i noću vam ukradu bicikle i mnoge druge stvari koje jeftino prodaju za piće. Skaču preko ograda, ništa im nije prepreka. Trebao sam kuću napraviti izvan naselja, tako bih barem spasio djecu - kaže Jagodin svekar Zdravko Oršuš.