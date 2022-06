Sin virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina služio mladu misu

Mladu misu pod geslom “Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam, radujte se! “služio je u nedjelju Virovitičanin fra Antonio Kirin, sin virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina (HDZ).

Nakon roditeljskog blagoslova, koji su mu ispred župne crkve podijelili majka Sanja i otac Ivica, fra Antonio u procesiji je, zajedno s ministrantima i braćom svećenicima, stigao do oltara i započeo svetu misu, javlja ICV.

Fra Antonio mladu misu je predvodio u koncelebraciji sa svojom subraćom, mladomisnicima fra Ivanom, fra Vinkom i fra Markom te uz svećenike Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i Virovitičkog dekanata.

U nadahnutoj propovijedi fra Rozo Brkić, nedavni virovitički gvardijan, zahvalio je ponajprije obitelji, roditeljima Sanji i Ivici koji su, kako je rekao, Antoniju prvo dali najveći dar, a to je vjera, a potom i slobodu da sam izabere put kojim mu je ići i na koji ga je Bog pozvao.

U svom svećeničkom zvanju fra Antonio neće možda činiti čuda, rekao je fra Rozo, kao što su ozdravljati bolesne, činiti da drugi levitiraju po crkvi, no bit će čovjek od zajedništva i to Isusov čovjek u svetom zajedništvu, koje je pozvan graditi. U dobru i zlu sa svojim narodom. A to je čudo najveće od svih.

Sam mladomisnik od srca je na kraju zahvalio svima koji su sudjelovali na njegovom životnom putu – prvo Bogu, roditeljima i bratu, bakama, djedovima, cijeloj obitelji i rodbini, prijateljima, zajednici Frame, svim svećenicima i magistrima koji su ga pripremali za ovaj dan otkako je osjetio poziv u srcu. Zahvalio je i svim župljanima i volonterima koji su pridonijeli da današnja svečanost bude ovako posebna, od glazbe do cvijeća te kratko zamolio vjernike da ga nikad ne zaborave u molitvama.

- Danas sam ovdje zahvaljujući Bogu i svima vama koji ste me podržavali, koji ste vjerovali u mene i koji ste za mene molili. Hvala vam od srca na tome. Preporučam se u vaše molitve i dalje – rekao je fra Antonio koji je po završetku mlade mise sa svojom subraćom roditeljima, bratu, obitelji i svima podijelio zajednički, ali i zasebni mladomisnički blagoslov.

