Sinčić se u Rijeci predstavio kao nositelj liste Pravo i pravda: 'Idemo uzeti što više mandata'

Potpredsjednik nove političke stranke Pravo i pravda, eurozastupnik Ivan Vilibor Sinčić, u petak se u Rijeci predstavio kao nositelj koalicijske liste te stranke, Domovinskog pokreta i još nekoliko stranaka u 8. izbornoj jedinici za parlamentarne izbore 17. travnja.

Sinčić je novinarima izjavio da ne sumnja u sjajan rezultat ove koalicije u 8. izbornoj jedinici.

"Idemo uzeti što više mandata i učiniti da ih što manje dobiju HDZ i IDS. Hrvatska treba snažne reforme te zakone i politike koji će se donositi ovdje, od našeg naroda, naših predstavnike za naš napredak a ne da nam se ubacuju interesi, organizirani kapital velike korporacije i kojekakvi centri moći", rekao je.

Kaže da smo "sve siromašniji i sve nas je manje", a opći trend u zemlji, ustvrdio je Sinčić, "jako je loš unatoč tome što premijer Plenković lažno propagira".

Predsjednik stranke Pravo i pravda, također europarlamentarac Mislav Kolakušić, rekao je da su došli u Rijeku, kako bi podsjetili na svoju inicijativu građanske udruge Antikorupcija.

"Željeli smo utjecati na smanjenje korupcije, koju je na maksimalnu razinu doveo Slavko Linić. On je najveće zlo hrvatske privrede, napisao je predstečajni zakon i tako omogućio kriminalcima da prevare poštene poduzetnike i ubio duh gospodarstva i poduzetništva u sljedećih 10 godina", izjavio je Kolakušić. Dodao je kako će nastojati da se tako nešto više nikad ne dogodi.

"Poslije Linića je došao Andrej Plenković, oteo Agrokor, kojem se ni danas ne zna stvari vlasnik", ustvrdio je Kolakušić.

"U Hrvatskoj je korupcija utemeljena na propisima koji se izglasavaju u Saboru, a mi ćemo prvi put imati prilike u Saboru zaustaviti štetne propise prije nego što budu doneseni", naveo je.

Kolakušić je rekao da su razgovarali s drugim akterima suverenističke orijentacije, poput Mosta, Hrvatskih suverenista ili Karoline Vidović Krišto, kako bi se okupili i da se ne rasipaju glasovi. No to oni nisu prepoznali i propustili priliku da osvojimo 45 do 55 mandata, rekao je.