Sinčić: Ja sam prijavio Tolušića

Tolušića je prijavio, kako kaže, zbog subvencijske prijevare i zlouporabe položaja vezano uz natječaje u vinskom sektoru.

"Počelo jest, a bitnije je kada će i kako završiti", rekao je Sinčić, predsjednik stranke Ključ Hrvatske, ranijeg naziva Živi zid.

Drago mu je, kaže, da se to dogodilo i pokrenulo šest mjeseci od njegove prijave za "vinsku omotnicu". "No tako dugo dok se ne završi uz primjerenu kaznu i to brzo, u par godina, a ne 20 kao u primjeri Ivo Sanader, nećemo još moći reći da institucije funkcioniraju", rekao je Sinčić.

Ključ Hrvatske, kaže, ne želi prejudicirati niti krivnju niti ne/završetak započetog postupka te ističe da su u neke stvari “evidentne nakon što je Europski ured javnog tužitelja odradio temeljit postupak istrage”, no da će i dalje biti "oprezni zbog toga što je u Hrvatskoj čest slučaj da koruptivna hobotnica, koje sigurno ima i u sudstvu, blokira procese".

Prijava se odnosi na vinograd kojeg su u Živom zidu ‘snimili’ prije gotovo godinu i pol dana kad se još podizao, rekao je Hini šef Ureda zastupnika u EU parlamentu Tihomir Lukanić.

Na pitanje kako su došli do inkriminirajuće dokumentacije Lukanić je uzvratio slikovito: "Kad je zupčanik trom, treba ga malo podmazati, to smo mi u ovom slučaju i učinili, odnosno kad smo mast za podmazivanje dobili od zviždača, kojih imamo najviše u ministarstvima i u agencijama, dobili smo u ovom predmetu, izašli na teren i povezali neke stvari, skupili dokumentaciju i drago nam je da je započeo proces protiv ovih kriminalnih aktivnosti”.

Najčitaniji članci