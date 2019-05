Sindikalci uvjereni: Imat ćemo i više nego dovoljan broj potpisa

Posljednji je dan prikupljanja potpisa za sindikalni referendum '67 je previše'. Potpise građani mogu dati do ponoći na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, dok će na manje frekventnim mjestima završiti i ranije.

Sindikalni čelnici završetak procesa čekat će na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Sinoć su na zagrebačkom središnjem trgu bili do 15 minuta prije ponoći, a i tada su prilazili ljudi i davali svoje potpise.

- Interes je snažno porastao zadnji tjedan, ljudi su u Zagrebu stajali u redu, a naši volonteri kazali su kako nisu imali praznog hoda. Ovakav interes je nezabilježen i to nam je znak da ćemo sigurno uspjeti. Uz Zagreb u broju prikupljenih potpisa eksplodirali su Osijek i Rijeka - kazao je sindikalac Vilim Ribić.

Za sada ne iznose broj potpisa koji su prikupili, a vjeruju da će imati i više nego dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma te očekuju da on bude raspisan u što kraćem roku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Koliko god da su nam spotovi ministra Marka Pavića donijeli određene štete, toliko su nam posljednjih dana i pomogli jer su građani revoltirani njihovim sadržajem i pokušajem manipulacije da ih se uvjeri u nešto što ne stoji - kazao je sindikalac Mladen Novosel.

Sindikalac Krešimir Sever napominje da će broj prikupljenih potpisa znati tek kad se obrade.

- Pozivam građane da potpišu referendumsku inicijativu kako bi poruka vladajućima bila što jača. Svjedoci smo da su se ranije, prilikom provjere, križali deseci tisuća potpisa. Želimo da ih nakon križanja ili poništavanja ostane više nego dovoljno za raspisivanje referenduma - poručio je Sever.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Napominje i da se po nervoznim reakcijama premijera Andreja Plenkovića vidi kako su svjesni da će sindikalna inicijativa uspjeti. I dok premijer Andrej Plenković poručuje da "ako nismo za reforme, onda to treba jasno reći, a ne vapiti za reformama, a onda ih rušiti", sindikati uzvraćaju kako oni nisu protiv reformi.

- Treba samo pogledati za što se HDZ zalagao dok je bio u oporbi i što je napisao u svom izbornom programu, a što rade nakon izbora. Nema reformi kojima bi državni aparat nešto osjetio. Jesu li smanjili primjerice broj lokalnih jedinica, općina, županija i gradova? Oni reforme koje bi smanjile broj političkih uhljeba ne žele, već žele samo one koje će radnicima i umirovljenicima uzeti što više. Takva reforme neće proći - poručio je Novosel.

Sever napominje da se reforme ne nalažu nego dogovaraju sa socijalnim partnerima i narodom. Podsjeća da su sindikati nudili kvalitetna i dobra rješenja koja ne bi išla na teret radnika i umirovljenika.

- Ako se reforme donose u ime naroda onda ih treba i pitati. Svaka odgovorna vlast bi se trebala tako ponašati, a ne na koja ne bi išla na teret radnika i umirovljenika - poručio je Sever.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Premijer Plenković volontere na Britanskom trgu u Zagrebu pitao je: "Zašto to niste skupljali prije pet godina?", a sindikati uzvraćaju kako su prije pet godina sve snage usmjerili u Zagon o radu, koji se tada donosio te podsjećaju da su i tada najavili da će biti vremena za ovu temu. Ribić napominje kako je SDP-ova Vlada Zorana Milanovića bila najgora u povijesti i da se s njom može natjecati samo Vlada Andreja Plenkovića. Napominje kako je upravo Milanović odgovoran za iseljavanje, dok Plenković nije ništa napravio da se stanje promijeni. I Ribić je odgovorio na kritike premijera vezane uz reforme.

- Gdje su ključne reforme i kakve veze s njima imaju sindikati? Je li reforma pravosuđa odrađena kako spada, što je s reformom lokalne samouprave. Zašto te reforme ne naprave? Jer se ne usude. Ovo što su napravili nije reforma nego sranje, to je troškovna kalkulacija Bruxellesa. Ovo što su napravili je licemjerno. Reforma bi bila pravedniji sustav mirovina za one koji su radili i sređivanje povlaštenih mirovina. Oni su proti reformi i nisu sposobni za to niti imamu državni aparat da ih u tome prati - poručio je Ribić.