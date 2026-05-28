Sindikat o mjerama: Najava 'hlađenja ekonomije' ne smije značiti hlađenje države

Sindikat državnik i lokalnih službenika i namještenika poručio je u četvrtak da najava zamrzavanja plaća za više od 200.000 zaposlenih u javnom i državnom sektoru otvara ozbiljno pitanje kako država planira zadržati ljude u sustavima koji već godinama funkcioniraju na granici izdržljivosti.

„Državna služba već danas osjeća posljedice kroničnog manjka zaposlenih, preopterećenosti i sve većeg odlaska iskusnog kadra. Ljudi odlaze jer više ne vide sigurnost, perspektivu ni stvarnu namjeru da se problemi sustavno rješavaju“, priopćio je Sindikat referirajući se na Vladin antiinflacijski paket mjera.

Naglasio je i kako se, ako se pod “hlađenjem ekonomije” podrazumijeva dodatno smanjivanje realne vrijednosti rada kroz rast cijena i zamrzavanje plaća, onda mora jasno reći da će takve posljedice najviše osjetiti upravo građani – kroz sporije institucije, duža čekanja, manju dostupnost usluga i daljnje slabljenje sustava.

Sindikat navodi i kako posebno zabrinjava stanje u pravosuđu i zatvorskom sustavu, na koje godinama upozorava. „Nakon tragedije u Drnišu više nitko ne može reći da su upozorenja o nedostatku kadra, preopterećenosti sudova, sporosti postupaka i prekapacitiranim zatvorima bila pretjerana“, navodi Sindikat.

Poručuje i da zato svaka mjera koja dodatno demotivira zaposlene u državnim i javnim službama mora biti pažljivo promišljena i popraćena stvarnim socijalnim dijalogom sa sindikatima, a ne jednostranim odlukama.

„Posebno kada je posljednje povećanje osnovice bilo raspoređeno kroz model “1 + 1 + 1”, dok istovremeno troškovi života i inflacija nastavljaju sustavno smanjivati realnu vrijednost rada i primanja zaposlenih. U takvim okolnostima više se ne govori samo o pitanju visine plaća, nego o postupnom obaranju cijene rada u državnim i javnim službama“, navodi.

“Hlađenje ekonomije” ne smije značiti daljnje slabljenje sustava koji već godinama opstaju isključivo zahvaljujući ljudima koji u njima još uvijek ostaju raditi unatoč svemu. Jer kada sustav ostane bez ljudi, posljedice više nisu administrativni problem. Tada postaju problem cijelog društva", priopćio je Sindikat.