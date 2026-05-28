VIDEO SDP i Možemo!: Vladine antiinflacijske mjere zakašnjele, služe spašavanju proračuna

"Andrej Plenković hvali savršenom statistikom da bi konačno priznao da je njegov ekonomski model, poslije poraza za izbor ustavnih sudaca, doživio drugi politički poraz u manje od mjesec dana", rekao je Hajdaš Dončić je na konferenciji za novinare povodom zajedničke kampanje SDP-a i Možemo! pod nazivm "Plenkovićeva inflacija".

„Plenković je kriv što je politikom nečinjenja,, popuštanja trgovačkim lancima, bankama i telekomima omogućio „ekonomiju pohlepe“. Međutim, nisu krivi oni nego osoba koja je plaćena od strane građana da uskrati njihovu pohlepu, a ta osoba je Andrej Plenković“, kazao je Hajdaš Dončić.

Podsjetio je kako su SDP i Možemo! imali opetovane prijedloge prema Vladi poput uvođenja poreza na ekstraprofit, jačanje agencija za tržišno nadmetanje kao i mjere za jačanje proizvodnje hrane. Kazao je i kako Hrvatska danas uvozi hrane u vrijednosti 3 milijarde eura nego što izveze.

„Plenković je ovim PR mjerama koje je predstavio javnosti prihvatio neke naše prijedloge poput uvođenja poreza na ekstra profit ali je zakasnio i omogućio da naštimaju bilance do kraja godine", rekao je Hajdaš Dončić.

Hrvatska, dodao je, 2032. godine može biti puno ugodnije mjesto za život svima ali za takvo što treba promjena ekonomskog modela koji bi omogućio da ukupna potražnja u Hrvatskoj ne bude dominantno iz uvoza. Potrebno je i jačanje poljoprivredne proizvodnje, da ne ovisimo o turizmu i sezoni, te energetska samodostatnost.

Plenković je na raspolaganju imao 20 milijardi eura europskih sredstava ali ih nije usmjerio u proizvodnju nego je izabrao lakši put“, rekao je predsjednik SDP-a.

Dodaje kako građanima koji ima više nekretnina treba uvesti veći porez, a građanima koji imaju jednu nekretnina da plaćaju porez kao danas. Poručio je kako Plenković sluša banke, telekome i strane trgovačke lance te da u zato u Hrvatskoj 10 posto ljudi kontrolira 90 posto nacionalnog bogatstva.

Benčić: Ključno smanjenje ovisnosti o uvozu hrane i povećanje domaće proizvodnje

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić kazala je kako zajedno s SDP-om četiri protekle godine govore i predlažu mjere kako da se popravi stanje ali da ih je Plenković sve do sada odbijao.

„Ključni prioriteti su smanjenje ovisnosti o uvozu hrane, povećanje domaće proizvodnje kako bi stvorili krug od polja do stola. Predlagali smo i izgradnju logističkih centara gdje bi se hrana pakirala. Vlada je obećala izgraditi 20 takvih centara, a izgradili su samo dva. Mjere za ublažavanje inflacije, koje su donijeli, neće dovesti do smanjenja inflacije jer u njima nema ni prehrambenog ni energetskog sektora“, kazala je Benčić.

Dodala je i kako je ipak Plenković usvojio neke njihove prijedloge poput uvođenja ekstra profita i ukidanje poreza na mirovine umirovljenicima.

„Ovo nije borba protiv inflacije nego je to borba za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Zamrznuli su plaće radnicima i nema povećanja kolektivnih prava. Nema ni povećanja socijalnih prava, a uz to dižu i poreze obrtnicima paušalistima. Plenković preko radnika i obrtnika spašava proračun. Spori su i nesposobni“, istaknula je Benčić.

Lalovac: Energetska politika je ključan instrument u borbi protiv inflacije

Govorio je i saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac koji je rekao kako je inflacija u travnju imala izniman rast radi snažnog rasta cijena električne energije i fosilnih goriva koja se koriste za proizvodnju električne energije,. Ukazao je i na izvješće Europske središnje banke prema kojem je najvažnija mjera u borbi protiv inflacije snažna energetska politika i zaokret prema obnovljivim izvorima energije.

„U zadnje tri godine zemlje poput Španjolske i Portugala imaju manje cijene električne energije i nemaju ovako visoku inflaciju jer nisu ovisni i fosilnim gorivima. Energetska politika je ključan instrument u borbi protiv inflacije što su potvrdile sve institucije“, kazao je Lalovac.

Iz SDP-a i Možemo! najavljuju kako će nastaviti s obilaženjem cijele Hrvatske kako bi zajedno s građanima stvarali pritisak na Vladu RH kako bi donijeli konkretne mjere koje će dovesti do manje inflacije.