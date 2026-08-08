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PRI SVIJESTI JE

Sindikat o sudaru vlakova: 'Strojovođa je u šoku, jedan je od najboljih i najobučenijih...'

Piše Ivan Jukić,
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Sindikat o sudaru vlakova: 'Strojovođa je u šoku, jedan je od najboljih i najobučenijih...'
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Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Dalibor Petrović dodaje kako još uvijek nije poznato što se točno dogodilo te kako će tek istraga pokazati što je dovelo do ove nesreće.

Strojovođa putničkog vlaka, koji se jutros oko 10 sati kod Svetog Ivana Žabna sudario s teretnim vlakom, helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je na Rebro. Kako prenosi MojPortal od Dalibora Petrovića, dopredsjednika Sindikata strojovođa Hrvatske, teško je ozlijeđen, ali pri svijesti.

- Nadamo se da će kolega biti dobro. Pri svijesti je i može komunicirati - kazao je Petrović, koji je potvrdio kako je riječ o strojovođi iz Bjelovara.

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Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno VIDEO
Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata

U velikom šoku je i strojovođa teretnog vlaka.

- Riječ je o mladom kolegi iz Zagreba, jednom od najboljih i najobučenijih strojovođa koje imamo u Cargu. On je u velikom šoku i pod stresom zbog svega što se dogodilo - kaže.

SUDAR DVA VLAKA PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Petrović dodaje kako još uvijek nije poznato što se točno dogodilo te kako će tek istraga pokazati što je dovelo do ove nesreće.

Osim strojovođe, u nesreći je ozlijeđena i nekolicina putnika. Petero njih zaprimljeno je u bjelovarskoj bolnici, a srećom svi su izvan životne opasnosti. Među ozlijeđenima je i kondukter iz putničkog vlaka, on ima tek lakše ozljede.

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Komentari 20
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
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VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
SUDAR DVA VLAKA

PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'
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Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'

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