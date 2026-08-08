Dalibor Petrović dodaje kako još uvijek nije poznato što se točno dogodilo te kako će tek istraga pokazati što je dovelo do ove nesreće.
Sindikat o sudaru vlakova: 'Strojovođa je u šoku, jedan je od najboljih i najobučenijih...'
Strojovođa putničkog vlaka, koji se jutros oko 10 sati kod Svetog Ivana Žabna sudario s teretnim vlakom, helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je na Rebro. Kako prenosi MojPortal od Dalibora Petrovića, dopredsjednika Sindikata strojovođa Hrvatske, teško je ozlijeđen, ali pri svijesti.
- Nadamo se da će kolega biti dobro. Pri svijesti je i može komunicirati - kazao je Petrović, koji je potvrdio kako je riječ o strojovođi iz Bjelovara.
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U velikom šoku je i strojovođa teretnog vlaka.
- Riječ je o mladom kolegi iz Zagreba, jednom od najboljih i najobučenijih strojovođa koje imamo u Cargu. On je u velikom šoku i pod stresom zbog svega što se dogodilo - kaže.
Petrović dodaje kako još uvijek nije poznato što se točno dogodilo te kako će tek istraga pokazati što je dovelo do ove nesreće.
Osim strojovođe, u nesreći je ozlijeđena i nekolicina putnika. Petero njih zaprimljeno je u bjelovarskoj bolnici, a srećom svi su izvan životne opasnosti. Među ozlijeđenima je i kondukter iz putničkog vlaka, on ima tek lakše ozljede.
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