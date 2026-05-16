OČEKUJU HITNU ISTRAGU

Sindikat pomoraca Hrvatske: Najoštrije osuđujemo brutalni napad na pomorca u Rijeci

Foto: PU osječko-baranjska

Iz Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH) najoštrije su u subotu osudili brutalni napad i pljačku njihovog kolege koji se u Rijeci dogodio prije više od tri mjeseca te naveli da je riječ o teškom kaznenom djelu

Preziremo svaki oblik nasilja, a osobito ono motivirano bojom kože, nacionalnošću ili vjerom žrtve, takvi napadi predstavljaju ozbiljan udar na temeljne vrijednosti sigurnosti, dostojanstva i ravnopravnosti, istaknuli su iz SPH.

U Sindikatu očekuju da hrvatska policija "hitno i temeljito" provede istragu, a pravosudni sustav bez odgode odlučno sankcionira počinitelje i naglašavaju da svako odugovlačenje ili blaga reakcija šalju opasnu poruku toleriranja nasilja. Poručili su da SPH stoji na raspolaganju svim kolegama kako bi se u hrvatskim lučkim gradovima osjećali što sigurnije.

Smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, kako bi svojim obiteljima osigurali dostojanstven život te da napadati i pljačkati one koji pošteno i teško zarađuju za život predstavlja dno ljudskog i društvenog posrnuća.

Zajedno s našom krovnom organizacijom Međunarodnom federacijom transportnih radnika (ITF) nastavit ćemo se boriti protiv svih oblika nasilja i diskriminacije, bez iznimke, poručili su iz Sindikata i naglasili da se treba zapitati zašto Hrvatska, poznata po sigurnosti i gostoprimstvu, sve češće svjedoči rasizmu i nasilju koje se prešutno tolerira te da na takve pojave društvo mora reagirati jasno i odlučno.

Riječka policija u subotu se očitovala o video snimci, koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj nekoliko osoba ozljeđuje mlađu mušku osobu. Naveli su da je snimka, za koju policija dosad nije znala, stara više od tri mjeseca te da je ozlijeđenom stranom pomorcu tada ukazana liječnička pomoć, a protiv počinitelja je podnesena kaznena prijava.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske su priopćili da snimka nasilničkog ponašanja datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu. Pri tome su ga teško ozlijedile, otuđile mobitel i novac.  Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke, a kriminalističko istraživanje traje.

