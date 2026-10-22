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Nestao Hrvat, potraga obustavljena

Sindikat pomoraca traži da se dio Crnog mora proglasi ratnom zonom: Nema mjesta optimizmu

Piše HINA,
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Sindikat pomoraca traži da se dio Crnog mora proglasi ratnom zonom: Nema mjesta optimizmu
Foto: N1
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Sindikati pomoraca upozoravaju na rastuću opasnost u Crnom moru nakon napada na tanker, tražeći proglašenje ratne zone uz granicu Bugarske i Rumunjske kako bi zaštitili živote članova posade.

Jedan hrvatski pomorac je nestao, a jedan je ozlijeđen prošlog tjedna tijekom napada dronovima na tanker u Crnom moru, potvrdili su iz Sindikata pomoraca Hrvatske u četvrtak te naglasili da su zatražili da se i područje uz granicu Bugarske i Rumunjske u Crnom moru proglasi ratnom zonom. Po riječima glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske Nevena Melvana, na brodu je bilo 12 članova posade, od kojih dva hrvatska državljana, jedan iz Bosne i Hercegovine, a ostali iz Benina.

Nestali su hrvatski državljanin i šest članova posade iz Benina, rekao je i dodao da, nažalost, nema mjesta optimizmu da će biti pronađeni, da je pokrenuta akcija traganja i spašavanja, ali da su vremenski uvjeti u području potrage bili jako loši.

Melvan je naglasio da su nakon tog događaja putem Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF) zatražili da se i zona, kao što je granica Rumunjske i Bugarske u Crnom moru, također proglasi ratnom zonom, jer, kaže, "ljudi ginu i u Europskoj uniji".  

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Pokrenuli smo tu inicijativu da bi pomorci imali pravo odbiti ploviti tim područjem i imali pravo na sve što im inače pripada kada je u pitanju ratna zona, rekao je te dodao da će se vidjeti koliko će biti političke volje da se takva odluka, kada je riječ o Europskoj uniji, i donese.  

Kako su izvijestili iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kemijski tanker Wine Trader koji plovi pod zastavom San Marina napadnut je 15. listopada dok se nalazio 13 nautičkih milja jugoistočno od Suline, rumunjskog mjesta na samoj granici s Ukrajinom. Pet članova posade je spašeno, a za sedam se tragalo, no potraga je prekinuta. 

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Na brodu su bila dvojica hrvatskih pomoraca. Jedan je bio zadržan u bolnici zbog površinskih opeklina, ali je u međuvremenu otpušten iz bolnice i smješten u hotel. Za drugim pomorcem se tragalo, no potraga je obustavljena zbog protoka vremena, naveli su iz Ministarstva.

Napadi dronovima na trgovačke brodove u Crnom moru sve su učestaliji. Osim napada u blizini teritorijalnih voda Rumunjske pogođeno je i nekoliko brodova u crnomorskom gospodarskom pojasu susjedne Bugarske.

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