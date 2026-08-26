U Španjolskoj poginuo mladi pomorac iz Dubrovnika

U luci Valencia u Španjolskoj u ponedjeljak, 24. kolovoza, poginuo je pomorac iz Dubrovnika Dominik Vidoš, objavio je DuList.

Nesreća se dogodila na radovima tijekom proširenja luke. Španjolski mediji su objavili kako je radnik pao u more i ostao zapleten među užadi. Okolnosti nesreće se utvrđuju..

Dan nakon nesreće Europa Press prenio je priopćenje konzorcija koji izvodi radove na novom kontejnerskom terminalu u Valenciji, u kojem je potvrđeno da je poginuli bio zaposlenik kompanije Jan De Nul. Konzorcij je izrazio sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama te poručio kako surađuje s nadležnim tijelima u istrazi, navodi DuList.

-Tužan je dan za Porporelu i Porporelaše jer nas je prereno napustio naš Dominik i ne možemo vjerovat da ga više nećemo vidit kako igra na karata, nogotenisa, kako zajedno idemo navijat za našu Porporelu. Na tvojoj Porporeli gdje se hrabri kupaju ostavio si veliki trag, bio si Porporelaš u duši i kao takvog ćemo te zauvjek pamtiti. Ovo nije adio, ovo nije ni zbogom, ovo je doviđenja brate – stoji na Facebook stranici Porporela u kojoj se brojni prijatelji opraštaju od mladog pomorca...